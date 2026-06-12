JR東日本は、2027年度初めに運行開始予定の新たな特急列車の名称を「ルナ・アズール（Luna Azul）」に決定したと発表しました。スペイン語で「青い月」を意味するこの列車は、かつての寝台列車のDNAを受け継ぎながら、全車グリーン個室という圧倒的な上質さを備えた新時代のクルーズ特急です。春から秋は品川〜青森間を日本海経由で結ぶ「夜行列車」、冬は品川〜長野原草津口間を結ぶ「昼行のリゾート特急」という、季節で運行ルートが激変する二面性も大きな話題を呼んでいます。

本記事では、発表された具体的な運行ルートや豪華な個室バリエーションともに、今後の鉄道旅行における新しい形を考察します。

新たな特急列車「ルナ・アズール」とは？

エクステリアデザイン（イメージ）

JR東日本が「勇翔2034」で掲げるビジョンに基づき、乗ること自体が目的となるような新たな夜行特急列車として導入されるのが「ルナ・アズール」です。スペイン語で「青い月」を意味するこの名前には、列車コンセプトである「青色」「上質さ」「包み込まれるような心地よさ」が込められています。

ロゴデザインも、外装に配されたブルーモーメントを再構成し、列車を包む10本の光線で青い月を表現した美しいものとなっています。

季節で変わる運行ルート！夜行は品川⇒青森、昼行は品川⇒長野原草津口

運行区間及び停車駅（イメージ）

導入時の運行区間は、「春〜秋」「冬」という、季節によって大きく2つの顔を持つことが明らかになりました。

春季〜秋季：夜の運行

東京〜東北方面を結ぶルートで、品川 21時頃発⇒青森 9時半頃着（下り）の夜行列車として運行されます。経路はかつての寝台特急を彷彿とさせる上越線・羽越本線経由です。週2往復、10両編成（乗車定員125名）で、約12.5〜15時間をかけてゆったりと日本海側を北上します。

冬季：昼の運行

東京〜群馬方面のルートとなり、品川 10時頃発⇒長野原草津口 12時半頃着（下り）の昼行列車として運行されます。こちらは週6往復、一部車両を外した7両編成（乗車定員150名）での運行となり、所要時間は2.5〜3時間程度です。

運行エリア・運行区間については、上記以外のルートの追加も、今後検討してくとされています。

車両設備の詳細

車両はE657 系特急型車両10両1編成を改造したもので、全席グリーン車指定席（個室）で定員は120人程度が想定されています。 エクステリアデザインは、車両全体を2色の青が包み込むように、1号車側と10号車側に異なるカラーリングが施されています。

エクステリアデザイン

プレミアグリーン個室が2両、グリーン個室7両に加え、5号車にはラウンジと販売スペースが設けられます。

JR東日本の新たな特急列車「ルナ・アズール」車両設備詳細

多彩なグリーン個室と開放的なラウンジ

車内は全席がプライベート空間を確保した個室タイプです。

広々としたフラット面を持つ「プレミアムグリーン個室（ルナ・プレミアム、ルナ・プレミアムワイド）」や、人数に合わせて選べる「グリーン個室（ルナ・コンフォートなど）」が用意されます。

特急列車「ルナ・アズール」の車内イメージ

5号車の「ルナ・ヴィスタ・ラウンジ」は開放的な区間になります。夜の街灯りや朝の田園風景を楽しみながら、至福のひとときを過ごすことができます。

特急列車「ルナ・アズール」のイメージ２

また、5号車には開放的な「ルナ・ヴィスタ・ラウンジ」が設けられ、夜の街灯りや朝の田園風景を楽しみながら、至福のひとときを過ごすことができます。

「ルナ・アズール」での夜行列車旅のイメージ

気になる料金想定は？

この新型特急の料金ですが、例えば大人1名品川駅〜青森駅間、グリーン個室利用の場合、東北新幹線グリーン車＋α程度が想定されているようです。参考として、東京駅〜新青森駅を新幹線「はやぶさ」で利用した場合、大人1名で乗車券・料金券は24,180円（税込、通常期）となっています。

往年の日本海縦貫線ルートと、リゾート特急の二面性

今回の発表で最も注目すべきは、やはり春季〜秋季の夜行ルートに上越線・羽越本線という日本海側経由が選ばれた点でしょう。かつての寝台特急「あけぼの」（上野〜青森）、関西からなら「日本海」（大阪〜青森）などが走ったこのルートは、深夜に日本海沿いを駆け抜けるというロマン溢れるルートです。車外で夜の空気を吸える一時停車時間が設けられる点も、長距離列車の醍醐味をわかっている心憎い演出と言えます。

一方で、冬季は草津温泉などへのアクセスに特化したリゾート特急となる二面性も面白い試みです。新幹線や飛行機による移動の高速化が進む現代において、あえて時間をかける「ルナ・アズール」は、移動手段の枠を超えた新しい「観光需要」を間違いなく創出するでしょう。

【参考】「受け継がれるブルートレインの記憶」JR東日本、新型夜行特急列車導入へ 2027年春 https://tetsudo-ch.com/13003110.html

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（画像：JR東日本）

鉄道チャンネル編集部

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