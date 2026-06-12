コンセント不要でどこでも使える！約13時間連続点灯のUSB充電式LEDデスクライト
サンワサプライ株式会社は、コンセントのない場所でも自由に使用でき、コンパクトに折りたたんで持ち運べるUSB充電式LEDデスクライト「LED-DESK5BK」を発売した。折りたたんでコンパクトに持ち運べるコードレスタイプで、満充電時は約13時間連続点灯が可能だ。自然光に近い高演色LEDを採用し、手元の書類や教材などの色味が美しく再現され、学習やデスクワークを快適にサポートする。また、3段階の調色と無段階調光に対応。学習や読書、在宅ワークはもちろん、停電時や災害時の備えとしても活躍する。
■好きな場所で使える、LEDデスクライト
リビング学習やベッドサイドなど、電源のない場所でも自由に使えるライト。軽量で持ち運びやすく、暮らしのあらゆるシーンを明るく照らす。
■電池交換不要のUSB充電式
本体にバッテリーを内蔵しており、付属のUSBケーブルを使って約3時間で充電が完了する。また、電池の残量を気にせず充電したままの使用も可能だ。
■コンパクトに折りたためて持ち運びしやすい
折りたたみ式なので持ち運びがしやすく、使わないときはコンパクトに収納ができる。
■明るく目に優しい、LED29灯内蔵
目に優しい省エネタイプのLEDを29灯（暖色LED9灯/白色LED20灯）内蔵。最大1400ルクスで明るく照らす。
■タッチで明るさ・色を調整
スイッチをタッチすることで、明るさと色温度の調整ができる。
■色温度を3色に調整可能
調色機能付きで、使う場所や目的に合わせて最適な光の色を選べる。
■明るさ無段階調整
使う場所や時間帯に合わせて、最適な明るさに調光できる。
■幅広く角度調整ができる
細かな角度調整に対応。手元だけでなく広範囲を明るくしたい時など、照らしたい場所に確実に光を届けることができる。
■スマートな台座で、デスクをより広く
省スペース設計の台座で圧迫感を抑え、作業スペースを広々と活用できる。
■ナイトライトや非常灯にも使える
手軽に持ち運べるため、消灯後の移動や災害時の備えまで幅広く活躍する。
■USB充電式LEDデスクライト「LED-DESK5BK」
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・IPX7防水、18時間再生対応！Bluetoothスピーカー
・しっかり固定、必要な時はサッと卓上へ！向きを変えられる、PD65W対応クランプタップ
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