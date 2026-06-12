加入発表からわずか4日…元イングランド代表DFトリッピアーが契約放棄を検討中？ 指揮官の電撃退任が影響か

加入発表からわずか4日…元イングランド代表DFトリッピアーが契約放棄を検討中？ 指揮官の電撃退任が影響か