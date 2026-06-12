“田村悠”山口祥行、『日本統一』ボケで笑わせる 自己紹介で「氷室蓮司役の…」
俳優の山口祥行が12日、都内で行われた『日本統一』シリーズのスピンオフ・『山崎一門』の劇場版第二弾『劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』の公開記念舞台あいさつに参加した。
【全身ショット】おそろいのTシャツで！カメラ目線の喜屋武豊など共演者ら
本作は、シリーズ累計90作を超える人気任侠シリーズ『日本統一』スピンオフ作品「山崎一門」シリーズ劇場版第2弾。シリーズの人気キャラクター集団“山崎一門”のメンバー・翁長照邦（通称：テル／喜矢武豊）がメインで描かれ、レギュラーメンバーに加えゲストとして、木村祐一や福田転球、吉川友やどくさいスイッチ企画などが出演する。
冒頭のあいさつで、田村悠人役の山口は「氷室蓮司役の…」とあいさつ。氷室蓮司といえば、本宮泰風が演じる言わずと知れた『日本統一』の主人公。会場には大きな笑いが起き、登壇陣もツッコんでいた。そんな田村悠人の写真集が今秋に玄光社から発売されることも告知された。
舞台あいさつには、喜矢武豊（ゴールデンボンバー）、川崎健太（※崎＝たつ崎）、本田広登、辻裕之監督、MCとして中澤達也が参加した。
【全身ショット】おそろいのTシャツで！カメラ目線の喜屋武豊など共演者ら
本作は、シリーズ累計90作を超える人気任侠シリーズ『日本統一』スピンオフ作品「山崎一門」シリーズ劇場版第2弾。シリーズの人気キャラクター集団“山崎一門”のメンバー・翁長照邦（通称：テル／喜矢武豊）がメインで描かれ、レギュラーメンバーに加えゲストとして、木村祐一や福田転球、吉川友やどくさいスイッチ企画などが出演する。
舞台あいさつには、喜矢武豊（ゴールデンボンバー）、川崎健太（※崎＝たつ崎）、本田広登、辻裕之監督、MCとして中澤達也が参加した。