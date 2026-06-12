フィリップ モリス ジャパン合同会社（PMJ）は、2026年6月10日、加熱式たばこIQOS ILUMA シリーズの数量限定製品「IQOS ILUMA i リミックス モデル」を発売。これに伴う新製品取材会をIQOSストア銀座にて開催した。

当日はフィリップ モリス ジャパン コンシューマーPRのナイト・みどり氏が登壇し、光の揺らぎや色の移ろいを表現した新製品の魅力や、販売初日から想定を上回る反響を得ている現状について説明を行った。本稿では、取材会で明かされた市場動向と製品の詳細についてレポートする。

製品の特徴と発売直後の反響

今回発表された「IQOS ILUMA i リミックス モデル」は、「馴染みあるものに新たな息吹を吹き込み、生まれ変わらせる」をメインコンセプトに、光の“揺らぎ”や、色の“移ろい”を再構築（リミックス）するという発想のもと表現されている。特殊な素材を用いたホログラフィックやグラデーション加工が施されており、見る角度や光の反射によって印象が大きく変化する点が最大の特徴。

ナイト氏は、製品のデザインが女性から予想以上の支持を集めていることに加え、発売当日の朝にはビジネスパーソンや高年齢層の男性らが店舗に行列を作るなど、出足は極めて好調であるとコメントした。

ナイト氏はまた、本モデルは当初から女性層をメインターゲットとして開発されたわけではなかったものの、店頭では「キラキラしていて可愛い」といった声が多く聞かれ、結果として若い女性層からの高い支持を獲得している。また、こだわりのカラーリングや素材感は男性層からも好評を得ていると、実際の購買層に関する動向を語った。

さらに、本製品は海外市場でも展開されているのだが、国や地域によって発売時期が異なるため、日本国内の店舗でインバウンド（訪日外国人）客が購入する姿も見受けられているという。

同時展開される限定アクセサリー

デバイスの世界観に合わせた限定アクセサリー（ラップカバー、リングセット、ドアカバー、グリップパッチなど）も6月10日より順次、数量限定で発売されている。発売当日の店舗では、購入時に専用ショッパーやカードが提供される特別感もあってか、本体デバイスとあわせてこれらのアクセサリーを同時購入するユーザーも多く見受けられた。

真鍋大度とのコラボレーションおよび店舗体験

本製品の発売にあわせ、クリエイター・真鍋大度（Rhizomatiks）とのコラボレーション企画も展開されている。真鍋が新製品の世界観から着想を得て制作したスペシャル音源「IQOS REMIX by Daito Manabe “nkmgr”」は、20歳以上の喫煙者であれば特設ページから誰でも視聴可能となっている。

また、限定セットの販売やオリジナルアイテム（Tシャツ、キャップ、セラミックトレイ）が当たる抽選（リミックス スペシャルロッタリー）も実施されており、初日からすでに当選者が出ているなど、体験型のプロモーションも盛況を見せている。

12日にはIQOSストア心斎橋店で一夜限りのスペシャルイベント「IQOS ‘REMIX YOUR STYLE’ NIGHT」を開催。参加者限定コンテンツとして、真鍋のデザインを“REMIX”しながら自分だけのデザインに仕上げられるカスタマイズ・ワークショップや、“REMIX”をテーマにしたオリジナルドリンク体験など、ライブとあわせて楽しめる多彩なプログラムを提供する（※事前抽選に当選した方とその同伴者が対象）。

さらに、全国のIQOSストアでは本モデルの仕様に合わせたディスプレイを展開するとともに、来店者に向けた特別な飲食メニューの提供も開始した（※IQOS公式サイトに会員登録＆製品登録済みの会員と20歳以上の喫煙者の同伴者2人の合計3人までが対象）。

札幌、銀座、心斎橋の各店舗では「リミックス スペシャルセット」として、ローズシロップを注ぐことで色（青から紫へ）と味（すっきりから甘い味わいへ）が変化する「リミックスブルーティー」と、白い見た目とは裏腹に甘酸っぱい味わいの「琥珀糖タルト」を提供している。来店者の中には、色の変化を楽しむために動画を撮影する姿も多く見受けられるという。なお、名古屋店では限定スイーツ「琥珀糖 涼彩宝石菓」が提供されている。

製品概要と販売スケジュールおよび展開先

本モデルは店舗によって取り扱い機種や発売日が異なるため、詳しくは公式サイトを確認してもらいたい。各機種およびメーカー希望小売価格（税込み）は以下の通り。

・IQOS ILUMA i PRIME リミックス モデル：11,980円

・IQOS ILUMA i リミックス モデル：7,980円

・IQOS ILUMA i ONE リミックス モデル：4,980円

・2026年6月10日（水）より：全国のIQOSストア（札幌、銀座、名古屋、心斎橋の4店舗）、IQOSオンラインストア、IQOSショップ、IQOSコーナー等で全3モデルを順次発売。

・2026年6月23日（火）より：主要コンビニエンスストアおよび一部たばこ取扱店で順次発売（※「IQOS ILUMA i リミックス モデル」「IQOS ILUMA i ONE リミックス モデル」の2機種のみ展開）。

（取材・文／西本心）