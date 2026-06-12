西野七瀬とバラエティー初出演の黒川想矢がスタジオ登場！ 今夜の『沸騰ワード10』は世界目指す芸能人ガチ部活が始動
今夜6月12日19時56分から『沸騰ワード10』（日本テレビ系）が放送。井桁弘恵が仲良しのディレクターとコンビを組んでニュースポーツ『ビックルボール』で日本代表を目指すことを宣言。特別コーチとして元プロテニスプレイヤーの松岡修造が緊急参戦する。
【写真】『ビックルボール』で日本代表を目指す井桁弘恵を松岡修造が猛特訓！
本番組は、特定の業界内で実は話題にのぼっているワードを徹底調査し、ディレクターが日本・世界を駆け巡って、「流行の源泉」を届ける業界リサーチバラエティー。
新企画・芸能人が世界を目指すガチ部活が始動。井桁弘恵がニュースポーツ「ビックルボール」を猛特訓。親友のディレクターとコンビを組み、日本代表を目指す。さらに、熱血コーチ・松岡修造が緊急参戦。世界を知る男からの熱すぎる指導に井桁の目にも思わず涙が…？
そして“美容に取り憑かれた”幕内力士・一山本は憧れの“美容親方”である矢田亜希子から美容の極意を学ぶ。体の中からキレイにする“キノコ鍋”を食べた後は、同じく美容大好きな翔猿も合流して海外の王族も御用達の“奇跡のゴッドハンド”による施術を体験。関取たちはどこまで美しくなってしまうのか？
スタジオには、19日公開の映画『免許返納!?』に出演する俳優・西野七瀬と今回がバラエティー初出演となる、映画『怪物』や『国宝』でさまざまな賞を受賞し、海外からも注目される若手俳優・黒川想矢が登場。
VTRに登場した美容に良いというキノコ鍋に西野は「この後すぐ調べよう！」と、黒川も美肌を追求する一山本関のVTRを見て「映画『国宝』ではおしろいで肌あれしてしまって、肌ケアやらないといけない」と興味津々。
さらに、登山家・野口健の娘であり、ミス日本2026でグランプリを獲得した環境活動家の野口絵子は、日本代表を目指す井桁＆ディレクターのVTRを見て「命をかけて挑戦している仲間みたい」と感動。
『沸騰ワード10』は、日本テレビ系にて6月12日19時56分放送。
【写真】『ビックルボール』で日本代表を目指す井桁弘恵を松岡修造が猛特訓！
本番組は、特定の業界内で実は話題にのぼっているワードを徹底調査し、ディレクターが日本・世界を駆け巡って、「流行の源泉」を届ける業界リサーチバラエティー。
そして“美容に取り憑かれた”幕内力士・一山本は憧れの“美容親方”である矢田亜希子から美容の極意を学ぶ。体の中からキレイにする“キノコ鍋”を食べた後は、同じく美容大好きな翔猿も合流して海外の王族も御用達の“奇跡のゴッドハンド”による施術を体験。関取たちはどこまで美しくなってしまうのか？
スタジオには、19日公開の映画『免許返納!?』に出演する俳優・西野七瀬と今回がバラエティー初出演となる、映画『怪物』や『国宝』でさまざまな賞を受賞し、海外からも注目される若手俳優・黒川想矢が登場。
VTRに登場した美容に良いというキノコ鍋に西野は「この後すぐ調べよう！」と、黒川も美肌を追求する一山本関のVTRを見て「映画『国宝』ではおしろいで肌あれしてしまって、肌ケアやらないといけない」と興味津々。
さらに、登山家・野口健の娘であり、ミス日本2026でグランプリを獲得した環境活動家の野口絵子は、日本代表を目指す井桁＆ディレクターのVTRを見て「命をかけて挑戦している仲間みたい」と感動。
『沸騰ワード10』は、日本テレビ系にて6月12日19時56分放送。