ディズニーストアに、ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した新コレクション「DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY」などが登場。

「アリス」が出会った個性豊かなキャラクターたちが勢揃いしたぬいぐるみキーチェーンや大人かわいいファッションアイテムなどが展開されます☆

ディズニーストア『不思議の国のアリス』公開75周年記念コレクション

スケジュール：

先行発売日：2026年6月16日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店 、ディズニー公式オンラインストア発売日：2026年6月19日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した、ふしぎに満ちた作品の世界観を詰め込んだ新コレクションがディズニーストアに登場。

アリスがふしぎの国で出会う個性豊かなキャラクターたちが勢揃いする「DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY 」が展開されます。

さらに『ふしぎの国のアリス』のキャラクターをデザインした「ANNA SUI（アナ スイ）」との共同企画グッズもラインナップ。

ほかにも「Disney stanDs」に、『ふしぎの国のアリス』のぬいぐるみが登場します☆

DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY

ラインナップ・価格：

・トートバッグ ポーチ付き 5,900円(税込)

・ぬいぐるみキーチェーン 各2,600円(税込)

・ティーポット 5,000円(税込)

・カップ＆ソーサー 3,500円(税込)

『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した新コレクション「DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY」

ヒロインの「アリス」がふしぎの国で出会う個性豊かなキャラクターたちが勢揃いするアニバーサリーにふさわしいコレクションです。

作中に登場するさまざまなキャラクターが遊び心あふれるデザインで表現された『ふしぎの国のアリス』ならではのミステリアスで幻想的な魅力が詰まった特別感のあるグッズが揃います。

ぬいぐるみキーチェーンには、ものいう花やアイグラス・バード、モメラスなど、ユニークなキャラクターたちがラインナップ。

そのほか、コーディネートに取り入れやすいTシャツや、透け感がポイントのスカートなど、大人かわいいファッションアイテムも展開されます。

さらに、キャラクターの立体モチーフをデザインしたスタンドミラーや、作中のティーパーティーを思わせるクラシカルなデザインのティーポット、カップ＆ソーサーなど、作品の世界観を日常で楽しめるホーム雑貨も充実。

シークレットアイテムからは、タルジーの森のキャラクターをモチーフにした全5種のフィギュアが登場します。

ペンシル・バード ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約22cm

キャラクター 約高さ12×幅6.5×奥行き13cm

タルジーの森で「アリス」が出会った、顔が鉛筆のようになっている不思議な鳥「ペンシル・バード」のぬいぐるみキーホルダー。

特徴的な顔はもちろん、色彩豊かでとっても個性的です。

キャラクターに添えたリボンタグがアニバーサリー感をプラスし、黒地に金色のロゴプリントで華やかなアクセントになっています。

いもむし ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約26cm

キャラクター 約高さ17×幅8×奥行き11cm

作中に登場する、お説教をする「いもむし」のぬいぐるみキーホルダー。

たくさんある手足を自由にあやつり、しゃべったり歌ったりするキャラクターです。

そんな個性のあるキャラクターをしっかり再現し、たくさんある手足のうち、6本の手は右側と左側で異なるポーズをしています。

ものいう花 ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約19cm

キャラクター 約高さ13×幅12×奥行き5cm

人間のようにしゃべったり歌ったりする色鮮やかでユニークなキャラクター「ものいう花」のぬいぐるみキーホルダー。

今にもしゃべりだしそうな表情が刺しゅうで丁寧に表現されています。

手持ちのバッグや鍵などに付けて、摩訶不思議な『ふしぎの国のアリス』の世界を身近に楽しめるグッズです。

ほうき犬 ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約23cm

キャラクター 約高さ13×幅7×奥行き14cm

タルジーの森で「アリス」が出会ったキャラクター「ほうき犬」のぬいぐるみキーホルダー。

迷子の「アリス」に「モメラス」たちが教えてくれた道を、ほうき犬が顔のほうきで掃き消してしまいます。

しっぽもほうきのようになっている、ユニークでふしぎなルックスは病みつきになってしまいそう☆

パンとバターフライ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約23cm

キャラクター 約高さ12×幅4×奥行き12cm

バターを塗ったパンのような羽がユニークな蝶のキャラクター「パンとバターフライ」のぬいぐるみキーホルダー。

羽は本物のパンさながらにやわらかく、ツヤのある生地が使われた模様部分はまるで溶けたバターのよう。

かわいく、ファニーに再現された「パンとバターフライ」の姿に注目です。

アイグラス・バード ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約20cm

キャラクター 約高さ11.5×幅14.5×奥行き8cm

タルジーの森で「アリス」が出会った、とんがり鼻の不思議な鳥「アイグラス・バード」

目の部分をクリア素材で表現しためがねのようなルックスは、病みつきになるほどユニークです。

くりくりとした瞳や真っ赤なボディも忠実に再現されています。

モメラス ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約21cm

キャラクター 約高さ15×幅13×奥行き3.5cm

作中に登場する、小さくてカラフルなキャラクター「モメラス」のぬいぐるみキーホルダー。

道に迷う「アリス」に「モメラス」たちが矢印を作って道を教えてあげます。

色違いの長い足に丸い目とほわほわの毛がついたファニーなルックスがポイントです☆

ふしぎの国のアリス 半袖Tシャツ DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY

価格：4,900円 (税込)

サイズ：レディースフリーサイズ

胸囲 約88〜104cm

身長 約150〜170cm

肩幅 約40cm／身丈 約57cm

夏の定番になるTシャツは、日常使いしやすいデザインと着心地がポイント。

「アリス」が出会った個性的なキャラクターたちを雰囲気のある色味やタッチで描き、ダークで不思議な世界を表現したアートがプリントされています。

アニバーサリーに相応しい特別感がありつつ、落ち着いた雰囲気に仕上げられているため、毎日のコーディネートに取り入れやすいです。

パンとバターフライ ヘアクリップ DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY

価格：2,800円 (税込)

サイズ：約縦10×横11.5×厚み8cm

バターを塗ったパンのような羽がユニークな蝶のキャラクター「パンとバターフライ」のヘアアクセサリー。

羽は本物のパンのようにやわらかで、まるでヘアクリップに止まっているかのように再現されています。

ぬいぐるみのような立体的なつくりと、目を引く大きめのサイズ感はファッションのアクセントになること請け合いです。

ドアノブ マルチポシェット DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY

価格：4,000円 (税込)

サイズ：約高さ18×幅14×奥行き5.5cm ※装飾部分を除く

ショルダー部分 約 62〜116cm ※調節可能

ユニークな「ドアノブ」を大胆にアレンジしたマルチポシェット。

金色にきらめくレザー風素材と刺しゅう、重厚感のある立体パーツでキャラクターを表現した、キャッチーなフロントデザインになっています。

内生地に「チェシャ猫」や「モメラス」「白うさぎ」「アイグラス・バード」「パンとバターフライ」など、個性たっぷりのキャラクターが勢ぞろいしているのにも注目です！

ふしぎの国のアリス スタンドミラー DISNEY ALICE IN WONDERLAND 75TH ANNIVERSARY

価格：6,800円 (税込)

サイズ：約高さ23.8×幅24.5×奥行き12cm

作品の醍醐味でもある、数々の摩訶不思議なシーンと個性的なキャラクターをデザインしたスタンドミラー。

ミラーフレームにはいろいろなシーンからたくさんのキャラクターが集まり、ミラーにはアリスがプリントしてあります。

上部のリボンにアニバーサリーらしい華やかさがプラスされた、じっくり眺めたくなる贅沢な仕上がりのミラーです。

『ふしぎの国のアリス』のキャラクターをデザインした「ANNA SUI（アナ スイ）」との共同企画グッズが登場

ラインナップ・価格：

・エコバッグ ポーチ付き 16,000円(税込)

・ハンドバッグ 33,000円(税込)

・財布 24,000円(税込)

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、 東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店、 京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店、ディズニー公式オンラインストア

『ふしぎの国のアリス』のキャラクターをデザインした、ファッションブランド「ANNA SUI」との共同企画グッズが登場。

ダイヤ柄のハンドバッグと財布は、ドアノブのデザインやハートモチーフの開け口など、細部まで作品の世界観を楽しめるグッズです。

シックな見た目ながら内側にあしらった鮮やかな総柄デザインもポイント。

また、黒地にカラフルなキャラクターが映えるエコバッグは「白うさぎ」のチャームをあしらったポーチ付きで、高級感のあるデザインです。

「Disney stanDs」に『ふしぎの国のアリス』のぬいぐるみが登場

ラインナップ・価格：

トゥイードル・ディー、トゥイードル・ダム、3月うさぎ、マッドハッター、ドーマウス、アリス、ダイナ、チェシャ猫、白うさぎ 各2,800円(税込)

ハートの女王、トランプ兵 各3,000円(税込)

ぬいぐるみシリーズ「Disney stanDs（ディズニースタンディーズ）」に『ふしぎの国のアリス』のキャラクターのぬいぐるみが登場。

「アリス」や「チェシャ猫」「白うさぎ」をはじめ、作中に登場する個性豊かなキャラクターたちが勢揃いします。

シリーズで揃えて、並べてコレクションするのもおすすめです。

ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』のふしぎに満ちた作品の世界観を詰め込んだ新コレクション。

ディズニーストアにて2026年6月16日より販売される『不思議の国のアリス』公開75周年記念コレクションの紹介でした☆

星を抱きしめるぬいぐるみやスクランプをテーマにしたグッズ！ディズニーストア「スティッチ」コレクション 星を抱きしめるぬいぐるみやスクランプをテーマにしたグッズ！ディズニーストア「スティッチ」コレクション 続きを見る

雨の日も気分が弾むミッキーたちのレイングッズやぬいぐるみコレクション！ディズニーストア「RAINY DAY」 雨の日も気分が弾むミッキーたちのレイングッズやぬいぐるみコレクション！ディズニーストア「RAINY DAY」 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 個性豊かなキャラクターたちのぬいぐるみや雑貨！ディズニーストア『不思議の国のアリス』公開75周年記念コレクション appeared first on Dtimes.