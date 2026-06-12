＜義実家でイクメンぶる夫＞謝罪は拒否！冷徹に見極め中。だって私、性格悪いからぁ〜【第6話まんが】
私はモモカ。スマホに入っていた写真と質問で、夫アサヒの偽りのイクメン具合を徹底的に暴きました。離乳食の進度も子どもの好きな遊びも答えられないアサヒの無知と、息子ヨシユキの「パパは遊んでくれない」という証言により、親戚中の冷ややかな視線がアサヒに注がれます。不都合を私の性格のせいにする義母と、責任転嫁を繰り返すアサヒ。そんなふたりに対して、私は「本当にお似合いの親子」と冷たく言い放ちました。嘘と甘やかしで塗り固められた彼らの傲慢さを、完膚なきまでに叩き潰してやりました。
沈黙が広がるリビングで、私は娘リナを抱き上げ、ヨシユキの手をしっかりと握りました。出て行こうとしている私の空気を察したのか、アサヒは慌てて話しかけてきます。
私は帰る支度をして玄関に向かい、そして振り返って呆然とする義母をまっすぐに見据えました。
それからというもの、アサヒからは毎日のように必死の謝罪をされています。
どうやらあれから2人は、親戚たちにだいぶ詰められたようです。「イクメンが嘘だったなんて」「そもそも嘘をつくな！」と散々な言われようだったらしいです。
義実家を去る際、義母に「滑稽な親子関係を冷めた目で見ていた」と言い放って茶番を終わらせました。
その後、親戚から猛批判を浴びたらしい2人から謝罪をされました。
しかし私は離婚宣言をすることも許すこともなく、すべて無視しつづけています。
「性格が悪い」と言われた私に、もうアサヒたちに優しくする義理などありませんから。
今は必死に子育てに参加し始めたアサヒを、冷徹に見極めている最中です。
自分の家族を蔑ろにする人たちに媚びる必要はない。
そう自分に言い聞かせ、毅然とした態度を貫こうと思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
沈黙が広がるリビングで、私は娘リナを抱き上げ、ヨシユキの手をしっかりと握りました。出て行こうとしている私の空気を察したのか、アサヒは慌てて話しかけてきます。
私は帰る支度をして玄関に向かい、そして振り返って呆然とする義母をまっすぐに見据えました。
それからというもの、アサヒからは毎日のように必死の謝罪をされています。
どうやらあれから2人は、親戚たちにだいぶ詰められたようです。「イクメンが嘘だったなんて」「そもそも嘘をつくな！」と散々な言われようだったらしいです。
義実家を去る際、義母に「滑稽な親子関係を冷めた目で見ていた」と言い放って茶番を終わらせました。
その後、親戚から猛批判を浴びたらしい2人から謝罪をされました。
しかし私は離婚宣言をすることも許すこともなく、すべて無視しつづけています。
「性格が悪い」と言われた私に、もうアサヒたちに優しくする義理などありませんから。
今は必死に子育てに参加し始めたアサヒを、冷徹に見極めている最中です。
自分の家族を蔑ろにする人たちに媚びる必要はない。
そう自分に言い聞かせ、毅然とした態度を貫こうと思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙