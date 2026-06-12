「パイレーツ−ドジャース」（１１日、ピッツバーグ）

ドジャースのジャスティン・ロブレスキー投手が五回のマウンドで右太ももに打球が直撃し、一塁ベースカバーに入った際、打者走者と接触。無念のＷアクシデント降板となり、チームに激震が走った。球団は「右太もも裏の打撲」と降板理由を発表した。

場面は五回２死、本塁打２発で２点差に迫られた直後だった。レイノルズの放った痛烈なピッチャー返しが右太ももに当たり、一塁方向へ転がった打球をフリーマンが捕球。一塁ベースカバーに入ったロブレスキーに送球したが、打者走者と接触して右足を蹴られる形になった。

直後、激痛に表情をゆがめたロブレスキー。慌ててトレーナーが飛び出してきた中、いったんはマウンドに向かいベンチに大丈夫サインを送ったが、クラインと交代になった。

ロブレスキーは開幕当初、先発６番手の位置づけだったが、ここまでチームトップの７勝をマークしてチームの首位快走に大きく貢献していた。その後、クラインが連打を浴びて１点差に迫られたが何とかリードを保って五回を終えたドジャース。前日も逆転負けを喫していた中、暗雲漂うゲーム展開となった。