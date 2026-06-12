「航、ありがとう！」無念の離脱→日本代表引退…33歳主将へ本田圭佑がメッセージ「まだ見たことない景色を一緒に」
北中米ワールドカップの開幕直前、衝撃のニュースが飛び込んできた。
日本サッカー協会が６月12日、キャプテンの遠藤航（リバプール）が怪我のため、北中米Ｗ杯メンバーから離脱すると発表した。代わって町野修斗（ボルシアMG）が入り、新キャプテンは板倉滉（アヤックス）が務める。
現在33歳で73キャップを誇る遠藤は、今年２月に左足リスフラン靭帯断裂の大怪我を負ったものの、５月31日のアイスランド戦で実戦復帰を果たした。ただ、左足に違和感を覚えてハーフタイムで交代。事前合宿地のモンテレイに入った後は、全体練習への欠席が続くなど、状態が不安視されていた。
無念の離脱となった遠藤は、自身のXでこう思いを伝えた。
「発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。
もちろん今回のW杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールW杯後からキャプテンとしてこのチームを引っ張り『W杯優勝』という目標を当たり前に口にできる集団へと一緒に成長してこれた事を誇りに思います。
今のチームは本当に素晴らしいチームです。どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います」
そして「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします」と表明。今後は日本代表を応援する側に回ると伝えた。
「これからは１人のファンとして日本代表を応援していきます。将来、日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう。そしてその瞬間が今大会になるように、日本の力を１つにしてみんなで北中米W杯挑んでいきましょう！！みんな、やるだけ」
この投稿は非常に大きな注目を集め、ファンからのコメントが殺到している。また、日本代表のレジェンドで、北中米W杯では解説を務める本田圭佑も反応。「航、ありがとう！」というメッセージに「#まだ見たことない景色を一緒に」を添えた。
遠藤の分まで――。森保ジャパンは今大会でベスト16の壁を越え、まだ見たことのない景色を、みんなで目にできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】圧倒的オランダ勢、日本からはゼロ…F組ベストイレブン＆パワーランキング
日本サッカー協会が６月12日、キャプテンの遠藤航（リバプール）が怪我のため、北中米Ｗ杯メンバーから離脱すると発表した。代わって町野修斗（ボルシアMG）が入り、新キャプテンは板倉滉（アヤックス）が務める。
現在33歳で73キャップを誇る遠藤は、今年２月に左足リスフラン靭帯断裂の大怪我を負ったものの、５月31日のアイスランド戦で実戦復帰を果たした。ただ、左足に違和感を覚えてハーフタイムで交代。事前合宿地のモンテレイに入った後は、全体練習への欠席が続くなど、状態が不安視されていた。
無念の離脱となった遠藤は、自身のXでこう思いを伝えた。
もちろん今回のW杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールW杯後からキャプテンとしてこのチームを引っ張り『W杯優勝』という目標を当たり前に口にできる集団へと一緒に成長してこれた事を誇りに思います。
今のチームは本当に素晴らしいチームです。どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います」
そして「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします」と表明。今後は日本代表を応援する側に回ると伝えた。
「これからは１人のファンとして日本代表を応援していきます。将来、日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう。そしてその瞬間が今大会になるように、日本の力を１つにしてみんなで北中米W杯挑んでいきましょう！！みんな、やるだけ」
この投稿は非常に大きな注目を集め、ファンからのコメントが殺到している。また、日本代表のレジェンドで、北中米W杯では解説を務める本田圭佑も反応。「航、ありがとう！」というメッセージに「#まだ見たことない景色を一緒に」を添えた。
遠藤の分まで――。森保ジャパンは今大会でベスト16の壁を越え、まだ見たことのない景色を、みんなで目にできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】圧倒的オランダ勢、日本からはゼロ…F組ベストイレブン＆パワーランキング