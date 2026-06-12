2026年6月発売！ 待望の第2弾「パペットスンスン もっと！スンスンを探せマスコット」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「パペットスンスン もっと！スンスンを探せマスコット」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「パペットスンスン もっと！スンスンを探せマスコット」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
パペットスンスン もっと！スンスンを探せマスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・スンスン（ひまわり）
・ノンノン（ひまわり）
・ゾンゾン
・ノンノン（オレンジ）
・スンスン（ドーナツ）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「パペットスンスン もっと！スンスンを探せマスコット」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「パペットスンスン もっと！スンスンを探せマスコット」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
待望の第2弾！スンスンを探せマスコットフィギュア大人気「スンスンを探せマスコットフィギュア」に、ファン待望の第2弾が登場しました。今回のアイテムは、全高約3.7cmというサイズ感の可愛いフィギュアタイプとなっています。ひまわりやドーナツ、オレンジなどの個性豊かなモチーフと一緒に、スンスンたちが表現されているのがポイントです。お気に入りの場所に飾って、日常のなかでいつでも「スンスンを探せ」を楽しんでみてはいかがでしょうか。
詳細情報▼商品名
パペットスンスン もっと！スンスンを探せマスコット
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・スンスン（ひまわり）
・ノンノン（ひまわり）
・ゾンゾン
・ノンノン（オレンジ）
・スンスン（ドーナツ）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)