愛猫さんたちがどっちを選ぶのか、パパさんとママさんが5種目で真剣勝負！笑いどころ満載なほっこりバトルの様子が、面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3.5万回再生を突破し、「あー笑った笑った」「なんて平和な戦い♡」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫はパパとママ『どちらを選ぶ？』→同時に呼んでみた結果…笑ってしまう『夫婦バトルの様子』】

必死なご夫婦とマイペースな猫さんたち

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』に投稿されたのは、「ささみ」くんと「ホルン」くんがパパとママどちらを選ぶのか、5番勝負をした時の様子。1回戦は離れた所から同時に呼んだら対決、まずはホルンくんからです。

ものの十数秒でママさんの勝利…のはずが、お尻側で不利だったとパパさんから審議が。そこでもう一度やり直すと、なんとささみくんという強力な援軍がママさんに合流し、ホルンくんも自ずとそばへ！パパさんにはかなりショックな敗北となったようです。

続いてのささみくんは夫婦の必死の呼びかけにも応じず、物で釣ろうとするご夫婦の嘘も見破っていたそう。「まったく…」と全てを悟ったような貫禄のある表情に、クスッとしてしまいます。最後は仕方なさそうに動き、一瞬迷いつつもママさんが選ばれたといいます。

お約束の塩対応

2回戦は膝の上で触らずに何秒乗ってくれるかの抱っこ耐久対決で、意外な強さを発揮して勝利を手にしたパパさん。ですが、3回戦の猫吸いチャレンジをママさんが余裕で成功する一方…。

ホルンくんには逃げられついでに尻尾アタック、ささみくんからはギロリとひと睨みされた上に危うく噛みつかれそうに！ご夫婦も爆笑のお約束の展開が繰り広げられ、ママさんの2勝となったそうです。

勝利したのは…

4回戦の添い寝対決も瞬殺でママさんが勝利したものの、勝利者には100ポイントという理不尽ルールで5回戦のおやつ対決も行われたそう。一旦退出してもらい、それぞれがチョイスしたおやつをセット。気になる結果は…。

微笑ましいことにささみくんがパパさんを、ホルンくんがママさんを選んでドロー。最後まで付き合ってくれたふたりもおやつにご満悦だったようで、ママさんが勝利の高級アイスをゲットしたのでした。

投稿には「面白すぎて爆笑したw」「パパママにこんなに愛されてすごくいいですね」「ささみ君の表情が良すぎる」「ササミはやっぱり大物感ただようねー」「パパ、ドンマイ」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』では、ささみくんとホルンくんの日々の様子が投稿されています。可愛らしいふたりと仲睦まじいご夫婦の日常に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。