スシロー×RPG『ゼンレスゾーンゼロ』初コラボ決定 限定ミニフィギュアや描き下ろしグッズ登場
回転ずしチェーンのスシローは、人気都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』との初のコラボレーションを24日から全国の店舗で実施する。同作が外食業界とコラボするのは今回が初となる。
【画像】かわいい…！贅沢すぎる“コラボ限定すし皿5枚セット”
今回のテーマは「スシロー新エリー都店へようこそ！」。ゲーム内の都市「新エリー都」にスシローが出店したという設定のもと、描き下ろしビジュアルを使用した限定グッズ付き商品などを展開する。
対象商品には、コラボ限定ピック付きの「大えび」「つぶ貝」「合鴨オニオンガーリックのせ」が登場。さらに、コラボ限定レーザーチケット付きの「ねぎまぐろ手巻」、コラボ限定ステッカー付きの「北海道ミルクレープメルバ」「はちみつレモンチーズケーキ」も販売される。
また、キャラクターがすし皿に座ったデザインのコラボ限定ミニフィギュア付きソフトドリンクも用意。ピックやレーザーチケット、ステッカーにはゲーム内アイテムを入手できる交換コードが付属する。
コラボ期間中は、スシロー難波アムザ店とスシロー秋葉原中央通り店の2店舗でスペシャルコラボ店舗を展開。一部店舗に導入されている大型タッチディスプレイ「デジロー」では、コラボ限定コンテンツ「ゼンレスゾーンゼロモード」も楽しめる。
【画像】かわいい…！贅沢すぎる“コラボ限定すし皿5枚セット”
今回のテーマは「スシロー新エリー都店へようこそ！」。ゲーム内の都市「新エリー都」にスシローが出店したという設定のもと、描き下ろしビジュアルを使用した限定グッズ付き商品などを展開する。
また、キャラクターがすし皿に座ったデザインのコラボ限定ミニフィギュア付きソフトドリンクも用意。ピックやレーザーチケット、ステッカーにはゲーム内アイテムを入手できる交換コードが付属する。
コラボ期間中は、スシロー難波アムザ店とスシロー秋葉原中央通り店の2店舗でスペシャルコラボ店舗を展開。一部店舗に導入されている大型タッチディスプレイ「デジロー」では、コラボ限定コンテンツ「ゼンレスゾーンゼロモード」も楽しめる。