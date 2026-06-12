7日に東京で騎乗を終えた後、海外武者修行に出た菅原明良（25＝美浦・フリー）が11日、渡航先のフランスで初騎乗初勝利を挙げた。

パリロンシャン4R（芝1400メートル）で日本人トレーナー清水裕夫師が管理するフラワーセレブレーション（牝3）に騎乗。14頭立ての3番枠から五分のタイミングでゲートを飛び出し、先手を奪うとスタート後の3Fを35秒51で入り、十分に脚を残して直線へ。上がり3F33秒91と、しまいしっかり伸びて1馬身3/4差で逃げ切った。やや重で勝ち時計は1分21秒72。

レース後、地元の競馬専門チャンネル「エキディア」のインタビューに英語で応じ「凄くうれしいです。馬とうまくコンタクトを取れました。馬を誇りに思うし、感謝しています。自分自身、レベルアップしたくて、ここに来ました」と勝利をかみしめ、今後に向けての意気込みを口にした。

菅原明は19年3月にデビューし、JRA通算5288戦410勝。うち重賞13勝でブローザホーンに騎乗した24年宝塚記念でG1初制覇を飾った。ワープスピードとのコンビで臨んだ24年メルボルンCで短頭差2着に入っている。今回、フランスに滞在後はオーストラリアに移動し、メルボルンを拠点に年内いっぱい武者修行に励む予定。メルボルンC（11月3日、フレミントン芝3200メートル）騎乗を目標に掲げている。

◇菅原 明良（すがわら・あきら）2001年（平13）3月12日生まれ、千葉県船橋市出身の25歳。19年3月に美浦・高木厩舎所属でデビュー。同年4月20日福島6R（タイキダイヤモンド）で初勝利。21年東京新聞杯（カラテ）で重賞初制覇。24年宝塚記念（ブローザホーン）でG1初制覇。JRA通算5288戦410勝、うちG1・1勝を含む重賞11勝。1メートル65、53キロ。