中国バイクメーカー張雪機車、上場は「自然の成り行きで」―中国メディア

中国メディアの快科技によると、中国のバイクメーカー、張雪機車（ZXMOTO）の創業者、張雪（ジャン・シュエ）氏は10日、中国バイク産業の質の高い発展に関する円卓会議で上場計画の有無について聞かれ、「自然の成り行きに任せる」と述べた。

公開情報によると、張雪機車は2024年7月に高信資本（フォーカス・キャピタル）から2000万元（約4億7400万円）の投資を受け、約9．17%の株式を取得した。26年1月には浙江省創業投資集団（浙創投）の主導によるシリーズAのラウンドで9000万元（約21億3300万円）を調達し、企業評価額は10億9000万元（約258億3300万円）に達した。

張雪機車が3月の世界スーパーバイク選手権（WSBK）で優勝した後、浙創投の程俊華（チョン・ジュンホア）総経理はインタビューで、張雪機車の技術の蓄積とチームの執行力に照らし合わせると、30年までの上場に「期待していい」と述べていた。

1987年に湖南省懐化市の農村に生まれた張氏は、中学を卒業するとバイク修理工の見習いとなり、ライダーを経て、バイク製造の夢をかなえるため起業。2024年に張雪機車を立ち上げ、今年のWSBKで立て続けに優勝して注目された。（翻訳・編集/柳川）