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新体制で再スタートしたアイドルグループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に登場。ロケ中に出会った人物と思わぬ形で意気投合（!?）し、MCの千鳥から「（グループに）入れたら？」と提案され……。

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2025年末から4人体制で再始動したAぇ! groupにとって、2026年は踏ん張りどころ。そのため気合十分な最年少メンバー・佐野は、登場早々からバク転を披露！ スタジオにいる千鳥を驚かせ、福島県二本松市でのロケを開始した。

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すると佐野はすぐに、ピーマンを使った商品を作っている72歳女性に遭遇。彼女を含むJA女性部員たちが集う施設に招かれ、ピーマンかりんとうを食べさせてもらった。佐野が「お母さん、好きな歌とかあります？」とたずねると、72歳女性は「今の若者の（歌は）速くてわからない」とのこと。

そこで佐野は、最近の音楽を敬遠する女性にAぇ! groupのデビュー曲『《A》BEGINNING』を歌って聴かせることに。スタジオの千鳥は、「72歳のお母さんの前で……」「Aぇ! groupの横文字タイトルの歌……（佐野は）いい根性しとるよ」「お母ちゃんがこの歌聴いた後なんて言うかや」「響いてほしいね」などと、ドキドキしながら動向を見守った。

佐野がアカペラで『《A》BEGINNING』をしばらく熱唱していると、黙って聴いていた女性が途中から歌に合わせて口元を動かし始めたため、千鳥はビックリ。「2人で歌ってる？」「お母さん（この曲）知ってますのん？」とツッコミまくった。

さらに女性は、佐野が歌い終わると単独で『《A》BEGINNING』のサビの1フレーズを力強く歌唱！ 予想外の展開に千鳥は、「ちゃんと歌った！ やっぱ知ってたやん！」「今聴いただけでそんな歌えんよな！」と大騒ぎ。大悟は「（お母さんをグループに）入れたら？ 4人になったから。5人体制でもう1回」と提案し、相方のノブと盛り上がった。

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なお、佐野と72歳女性の“即興コラボ歌唱”VTRは、『相席食堂』6月9日放送回で公開された。同放送回には、Aぇ! group最年長メンバー・末澤誠也も出演。29歳8カ月でデビューした遅咲きアイドル・末澤は、自然豊かな⻑野県⽊曽郡上松町を訪れ、これまでの苦労を吐露した。

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