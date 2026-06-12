名取裕子、“名コンビ俳優”との再会2ショットにファン歓喜「二宮夫妻だ！」「お2人をみるとドラマが始まりそうですね」
俳優の名取裕子が10日、自身のインスタグラムを更新。長らく夫婦役で共演する“名コンビ俳優”宅麻伸との2ショット写真を公開し、「おぉぉぉぉぉーーー」「二宮夫妻だ！」「やっぱりお2人が並んでいる姿は素敵です」などと反響を呼んでいる。
【写真】「やっぱりお2人が並んでいる姿は素敵です」長年夫婦役で共演する名取裕子＆宅麻伸の2ショット
名取は、14日放送のテレビ朝日系『日曜マイチョイス』（毎週日曜 後4：30）に宅麻と共に出演することを報告し、自撮り2ショットなど複数枚の写真を掲載した。
「私の青春時代の神奈川県厚木のあちこちご紹介します」「厚木の素敵なとこいっぱい出ます」と明かし、ロケの様子について「途中、高校の同級生も突然現れて放送事故のような 女優忘れた素が出過ぎて友達も、もう少しヨイショしてくれやーって感じ」と楽しげに回顧。
続けて「司会の阿川佐和子さんも昔からのお知り合いで人選がスッピンすぎて女優はどこかに行ってしまった感じ。。。見てくださいっていうのも恥ずかしい そんなお知らせです」とプライベート感あふれる内容になっていることを伝えつつ、「でも 飾らずに楽しい友達は本当に宝物ですね 」とつづった。
宅麻とは、名取が法医学者・二宮早紀を演じる人気ドラマシリーズ『法医学教室の事件ファイル』で長年夫婦を演じており、ファンからは「いゃん、見慣れたご夫婦」「昔と、かわらないですね！」「名取さん宅間さんのコンビ最高です」「お似合いのお2人」「お2人をみるとドラマが始まりそうですね」「法医学コンビ！大好きで、再放送も何度も観てます。ぜひ新作お願いします」とのリアクションが数多く寄せられている。
【写真】「やっぱりお2人が並んでいる姿は素敵です」長年夫婦役で共演する名取裕子＆宅麻伸の2ショット
名取は、14日放送のテレビ朝日系『日曜マイチョイス』（毎週日曜 後4：30）に宅麻と共に出演することを報告し、自撮り2ショットなど複数枚の写真を掲載した。
続けて「司会の阿川佐和子さんも昔からのお知り合いで人選がスッピンすぎて女優はどこかに行ってしまった感じ。。。見てくださいっていうのも恥ずかしい そんなお知らせです」とプライベート感あふれる内容になっていることを伝えつつ、「でも 飾らずに楽しい友達は本当に宝物ですね 」とつづった。
宅麻とは、名取が法医学者・二宮早紀を演じる人気ドラマシリーズ『法医学教室の事件ファイル』で長年夫婦を演じており、ファンからは「いゃん、見慣れたご夫婦」「昔と、かわらないですね！」「名取さん宅間さんのコンビ最高です」「お似合いのお2人」「お2人をみるとドラマが始まりそうですね」「法医学コンビ！大好きで、再放送も何度も観てます。ぜひ新作お願いします」とのリアクションが数多く寄せられている。