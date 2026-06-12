「ある意味サプライズだった」無念さを滲ませた鎌田大地が遠藤離脱に心境告白…「思うところはたくさんある」【日本代表】
「自分がだいぶ若いときから、彼とは一緒にやってるんで」
遠藤航の戦線離脱を受け、無念さを滲ませたのが鎌田大地だ。
「自分自身も思うところはたくさんありますけど。彼自身が一番悔しいでしょうし。自分たちができることは、それを乗り越えて目指すところにチーム一丸となってやっていくことが大事かなと思います」
今回の合宿中、遠藤と怪我について話す機会はあったのか。
「そこまで深く話してないです。普通の会話はよくしていましたけど。サッカーやチームの話は。なので、僕自身も今回の離脱はある意味サプライズでした」
同じポジションの遠藤が抜けて、特別な感情はあるのか。
「ポジションというよりは僕自身18歳の頃から知っていて、同じチームでもやったことがあるので。どういう人柄かも知っているし、残念です」
そんな鎌田は「自分のプレーに集中するだけ」という。遠藤離脱という緊急事態のなか、日本の中盤を託される鎌田の役割はさらに重要になりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
遠藤航の戦線離脱を受け、無念さを滲ませたのが鎌田大地だ。
「自分自身も思うところはたくさんありますけど。彼自身が一番悔しいでしょうし。自分たちができることは、それを乗り越えて目指すところにチーム一丸となってやっていくことが大事かなと思います」
今回の合宿中、遠藤と怪我について話す機会はあったのか。
「そこまで深く話してないです。普通の会話はよくしていましたけど。サッカーやチームの話は。なので、僕自身も今回の離脱はある意味サプライズでした」
同じポジションの遠藤が抜けて、特別な感情はあるのか。
「ポジションというよりは僕自身18歳の頃から知っていて、同じチームでもやったことがあるので。どういう人柄かも知っているし、残念です」
そんな鎌田は「自分のプレーに集中するだけ」という。遠藤離脱という緊急事態のなか、日本の中盤を託される鎌田の役割はさらに重要になりそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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