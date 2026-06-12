『余命３ヶ月のサレ夫』感動のクランクアップ！「本当に大好きな現場でした」

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

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本作では、ある日突然余命宣告された夫が、妻に不倫相手がいることを知って絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿が描かれてきた。

悲劇の多重奏に見舞われたサレ夫・高坂葵（白洲）と、やりたい放題のシタ妻・美月（桜井）の過激な離婚バトルと超スピーディーな展開。サレ夫を演じる白洲の繊細な芝居や、本性丸出しで夫の遺産を狙うシタ妻役の桜井が見せる突き抜けた怪演が注目を浴びてきた本作。

同ドラマの最終話が、本日6月12日（金）に放送される。

衝撃の結末が待ち受ける最終話の放送を前に迎えた撮影最終日。

この日、白洲、桜井、庄司浩平、新川優愛、森日菜美の5人がそろってクランクアップ。最終話の病院のシーンで無事に全撮影を終えた。

5人のなかで最初に撮影を終えたのは、庄司と森。

「素敵な先輩方に囲まれたいい現場でした」と語った庄司は、白洲と力強いハグ。劇中で“癒やし”と話題になった先輩後輩コンビそのままの絆を感じさせる瞬間となった。

また、「たくさん吸収させていただいた現場。楽しかったです！」と、白洲から贈られた花束を手にピョンピョンとジャンプした森のキュートな姿に、現場はほっこりした空気に包まれた。

続いて撮影を終えたのは、初の悪役で突き抜けた怪演を見せた桜井。「辛いときに『辛い』と言える白洲さんが隣にいてくださって…本当にありがとうございました」と白洲に感謝を述べる。

すると、「いえいえ」と言いつつ、「いじめられすぎて涙が出そう（笑）」と笑わせた白洲と桜井がお互い深々とお辞儀をして握手する姿が感動的なクランクアップとなった。

そんな桜井の次にクランクアップを迎えた新川は、「久しぶりに白洲さんと日奈子ちゃんとお会いすることができてうれしかった」と笑顔。「また皆さんとご一緒できるよう頑張ります」とコメントした。

そして、ついに座長・白洲も撮影終了。

桜井から花束を贈られた白洲は、「葵としては辛いシーンも多かった…」と目を潤ませながらも、「毎日とんでもなく重たいシーンばかりなのに、そうとは思えない空気感で、僕は本当にそれに助けられました。本当に大好きな現場」と笑顔でコメント。

さらに、「病気と闘っている方や、それを支えている方が希望に向けて一歩踏み出す力になれたらいいなと思いながら、最後までみんなで演じさせていただきました」と語った。

◆白洲 迅（高坂葵・役）コメント

葵としては辛いシーンも多かったんですが、葵には、岩崎や真莉、楓、お母さんと、周りに助けてくれる人がいっぱいいました。…美月はケンちゃんのことをずっと想っていたんだろうけど（笑）！

そして何より、この現場のみんなが空気を読めないくらい明るくて（笑）、毎日とんでもなく重たいシーンばかりなのに、そうとは思えない空気感で、僕はそれに助けられました。本当に大好きな現場です。

その一方で、桜井さんは本当に孤独だっただろうなと思うし、僕はそれをすごく心配していたんです。でもスタッフの皆さんが桜井さんを支えてくれていたんだなって…改めて感じています。そんなみんなに出会えた時間が、僕にとって宝になりました。

病気と闘っている方や、それを支えている方が希望に向けて一歩踏み出す力になれたらいいなと思いながら最後までみんなで演じさせていただきました。みんな大好きです！ ありがとうございました。

◆桜井日奈子（高坂美月・役）コメント

初めての悪女役だったので、ずっと不安はあったのですが、無事に撮影が終わってホッとしました。そして今となってはそんな不安も大したことじゃなかったなと思います（笑）。

このドラマに出られて本当によかったと心の底から思えましたし、間違いなく今後の私の俳優人生が変わる…そんな作品に出会えて幸せでした。そして、辛いときに「辛い」と言える白洲さんが隣にいてくださって…本当にありがとうございました。いっぱいいじめてしまって申し訳ありませんでした（笑）。

どんどん痩せていく白洲さんを隣で見ているのはすごく辛かったですし、蓮役の晄士朗くんを「抱きしめたいな」と思いながらお芝居をしていました。辛いシーンもたくさんありましたが、どんなときでも現場は朗らかで、スタッフの皆さんの優しさにとても救われました。また皆さんとご一緒できるように精進します！

◆庄司浩平（岩崎一樹・役）コメント

素敵な先輩方に囲まれた本当にいい現場でした。スピンオフドラマの主演もさせていただきまして、岩崎というキャラクターを皆さんにふくらませていただけたと思います。監督にもなぜか「スピンオフの前編で泣けた」と言っていただけたので、よかったです（笑）。これからも成長して、皆さんとご一緒できるよう頑張りますのでよろしくお願いします！

◆新川優愛（藤野真莉・役）コメント

久しぶりに白洲さんと日奈子ちゃんとお会いできてうれしかったですし、根本監督をはじめお久しぶりの方がたくさんいらっしゃって、すごく楽しい毎日でした。また皆さんとご一緒できるよう頑張りたいと思います。本当にお世話になりました。ありがとうございました！

◆森日菜美（高坂 楓・役）コメント

監督をはじめスタッフの皆さん、キャストの先輩方にたくさん助けていただき、たくさん吸収させていただいた現場でした。私には至らない点も多かったと思うんですが、これからも皆さんといろんな現場でご一緒できるように、成長した姿をお見せできるように頑張ります。本当に楽しかったです！