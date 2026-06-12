私たちが「一生のうちにスマホを見る時間」は、平均で14年以上。

そんな衝撃的な事実に向き合い、「時間が溶けていく毎日」から抜け出す方法を示した話題の1冊が『脱スマホ術』です。

著者・戸田大介さんは、500万ダウンロード突破の国内No.1集中アプリの開発者。開発者だからこそ気付けるスマホの落とし穴と対策を解説します。

デフォルト設定では、人はスマホに依存する

弊社で調査してみたところ、デフォルト設定でスマホを使っている人のうち、約97％の人が、「ついスマホを見すぎてしまうことがある」と回答しています。

「デフォルト」という言葉は、いまは「初期設定」という意味で使われることが多いですが、元々は「怠ける」「欠けている」といった意味。

つまりデフォルト設定とは、「ユーザーが入力を怠り、欠けた設定」を補うためにプログラマーが用意した、仮の設定ということです。

それ自体は何も悪いものではありませんが、私たちはそうやって「自分で考えていない設定」を大量に受けている。そのことは自覚した方が得策だと思います。

必ずオフにしたい「動画の自動再生」

たとえば、「動画の自動再生機能」。

YouTubeやNetflixなどの動画アプリは、動画が終わると次の動画が勝手に再生されます。自動再生機能があると、私たちは「次も見るかどうか」を考えることすらなく、気づいたら次の動画を見ています。

こういった機能は「デフォルトで」オンになっていて、私たちは気づくことすらなく、動画の視聴時間が長くなっています。

でもその問題は、「自動再生」機能をオフにするだけで、かんたんに解決できます。

「たった1つの設定」で毎日21分減る

実際、自動再生をオフにするだけで、Netflixの利用時間が1日あたり約21分減ったという調査があります。

Netflixだけで21分です。YouTubeやSNSの動画まで含めれば、もっと大きな変化になる人もいるでしょう。

重要なのは、意志の力で我慢したわけではないことです。

ただ設定を変えただけ。

それだけで、人の行動は自然に変わります。

私たちは「スマホを見すぎるのは自分がだらしないからだ」と考えがちですが、実際にはアプリ側の設計に大きく影響されています。

だからこそ、まず変えるべきなのは根性ではなく環境です。

スマホ時間を減らす方法は、自動再生以外にもたくさんあります。少し設定を見直すだけで、思っている以上に行動は変えられます。

一生で「14年」をスマホに使っている

平均的な人は、少なくとも1日5時間以上スマホを利用しています。

もしその状態が一生続けば、人生の約14年をスマホに使う計算になります。

この数字を見ると驚くかもしれません。

しかし見方を変えれば、それだけ大きな改善の余地があるということでもあります。

1日30分でも、1時間でも減らせれば、その時間を読書や運動、家族との時間、あるいは何もしない休息に使うことができます。

スマホを完全にやめる必要はありません。

ほんの少し設定を変えるだけでも、「また見すぎてしまった」という後悔は減らせます。そしてその小さな差は、数か月、数年、さらには何十年という単位で積み重なっていきます。

もしスマホ時間を減らしたいと思っているなら、まずデフォルト設定を疑う。それだけで、思っている以上に、大きな変化につながるかもしれません。