株式投資では、「どの銘柄を選ぶか」以上に、「どのタイミングで売買するか」がリターンを大きく左右します。では、株で利益を出し続けている人たちは、どんなタイミングで売り・買いを判断しているのでしょうか？ 株のプロの考え方をクイズ形式で学べるとして、多くの個人投資家から支持を集めているのが『株トレ――世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者は、2000億円超を運用した元ファンドマネジャー、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、「チャートを使った売買判断のポイント」を紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

ゴールデンクロスでも買ってはいけない株

短期の移動平均線が、長期の移動平均線を下から上へ突き抜けることを「ゴールデンクロス」といいます。

株価が上昇トレンドに転換する場面で現れることが多いため、一般的には「買いシグナル」として知られています。

しかし、窪田さんは「ゴールデンクロス＝買い」と単純には考えません。

なぜなら、ゴールデンクロスには「だまし」が少なくないからです。

次の2つのチャートを見比べてみてください。どちらもゴールデンクロスが出つつあります。しかし窪田さんは、一方は「買っちゃいけない」と言います。

それはどちらでしょうか？

チャートで判断してみよう

買うべきでないのはB社です。

B社は安値から反発しているものの、まだ十分に底値を固めたとはいえません。

確かにゴールデンクロスは出つつあります。しかし、13週移動平均線も26週移動平均線も依然として下向きです。

株価が一時的に反発しただけで、下落トレンドは終わっていない可能性があります。「なんとなく安くなった」と値ごろ感で買うのは筋が悪い判断でしょう。

移動平均線はトレンドを示す

一方のA社は、株価が下げ止まった後、時間をかけて底値を固めています。13週移動平均線、26週移動平均線ともに上向きへ転じつつあり、上昇トレンドへの転換がうかがえます。

下落局面で意識されていた悪材料はおおむね織り込まれ、市場の関心が新たな好材料へ移り始めているように見えます。

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