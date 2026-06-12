「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

昨年末の有馬記念。直線半ばで先頭に立ち、見せ場十分の２着に好走したコスモキュランダが、今度は春のグランプリでファンをアッと言わせる。

今年はダービー馬２頭を含む豪華なメンバー。それでも加藤士津八調教師（４１）＝美浦＝は「メンバーは強いし、どうかなと思うけど、逆に考えると強い馬たちがけん制し合ってくれれば、出し抜けるチャンスはあると思っている。そこは馬とジョッキーを信じて見守りたいです」と期待しつつ、静かに闘志を燃やしている。

弥生賞ディープ記念を制し、Ｇ１の皐月賞と有馬記念で２着と中山で結果を残している馬。今回は昨年の大阪杯（８着）以来の阪神だが「舞台的には合うと思っている」とうなずく。状態面に関しても「いいですね」と手応えをつかんでいる。

厩舎のムードもいい。５月が終了した時点でＪＲＡ１９勝をマーク。キャリアハイだった昨年の２１勝に迫る勢いで勝ち星を挙げている。そんななかでのＧ１挑戦だけに「流れはいいですよね」と力が入る。Ｇ１馬の陰に隠れているが、侮れない存在になりそうだ。（デイリースポーツ・小林正明）