「ソフトバンク３−２阪神」（１１日、みずほペイペイドーム）

一、二塁間を縫うように打球が抜けると、ビジターとは思えない大歓声が響いた。阪神・前川が３戦連続のスタメン起用に応えた。一時同点の適時打で勝利への執念を見せた。

１点を追う六回１死一、二塁だった。先発・スチュワートに対し、フルカウントから７球目の低めカットボールに食らいついた。二走・佐藤輝の決死の走塁もあり、右前適時打に。「きれいなヒットではなかったけど、結果、打点もついて良かったなと思います」。塁上ではおなじみの“カモメポーズ”を披露し、白い歯をこぼした。

６日に出場選手登録され、この３連戦では全てＤＨで起用された。「打席が終わってからの待ち時間とかを工夫しながらやってます」。時間を有効活用し、準備を整えた。結果的に敗戦となったが、前川は１２日からのオリックスとの３連戦（京セラ）へ視線を移した。「改善する点がたくさんあるので、明日の試合から結果を残せるように準備し直したいなと思います」。快音の感触をその手に残し、京セラドームに乗り込む。