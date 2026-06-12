「彼らの声掛けひとつでチームの方向性がまとまることも」上田綺世が告白！遠藤航でも堂安律でもなく、”ポジティブな影響を与える選手”は？
2026年６月10日（日本時間11日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで練習を実施した。この日はサポートメンバーの吉田麻也、メンター役の南野拓実もウォーミングアップに参加した。
ピッチ上で吉田や南野とともに時間を過ごすなかで、その価値を上田綺世は次のように捉えていた。
「一緒に練習するというよりも、やっぱり彼らの存在もそうだし、コミュニケーションを取ることもそうだし、いろんなところから刺激をもらえる。彼らの声掛けひとつでチームの方向性がまとまることもあるので。その点でチームに凄いポジティブな影響を与えてくれます」
ナッシュビルから合流した南野について聞かれた上田は、彼の偉大さをこう語った。
「別に拓実くんの言葉というよりは、彼自身がそこにいる。経験があって、僕らの信頼もあって、これまでずっと一緒に戦ってきた拓実くんがそこにいること自体が、僕らにとってはポジティブ。彼は怪我で出られないけど、それでも一緒に戦えるのは僕らも嬉しいし、拓実くんもできる限りのサポートはすると言ってくれているので、その点でやっぱりポジティブな影響を与えてくれます」
チームのまとめ役として遠藤や堂安に注目が集まりがちだが、上田の言葉からは、南野や吉田のようなベテランたちもまた、日本代表に欠かせない役割を担っている事実がうかがえた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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ピッチ上で吉田や南野とともに時間を過ごすなかで、その価値を上田綺世は次のように捉えていた。
「一緒に練習するというよりも、やっぱり彼らの存在もそうだし、コミュニケーションを取ることもそうだし、いろんなところから刺激をもらえる。彼らの声掛けひとつでチームの方向性がまとまることもあるので。その点でチームに凄いポジティブな影響を与えてくれます」
「別に拓実くんの言葉というよりは、彼自身がそこにいる。経験があって、僕らの信頼もあって、これまでずっと一緒に戦ってきた拓実くんがそこにいること自体が、僕らにとってはポジティブ。彼は怪我で出られないけど、それでも一緒に戦えるのは僕らも嬉しいし、拓実くんもできる限りのサポートはすると言ってくれているので、その点でやっぱりポジティブな影響を与えてくれます」
チームのまとめ役として遠藤や堂安に注目が集まりがちだが、上田の言葉からは、南野や吉田のようなベテランたちもまた、日本代表に欠かせない役割を担っている事実がうかがえた。
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