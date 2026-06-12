ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２５９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間13:13）（日本時間02:13）
ダウ平均 50178.36（+259.58 +0.52%）
ナスダック 25224.17（+54.67 +0.22%）
CME日経平均先物 64710（大証終比：+370 +0.58%）
欧州株式11日終値
英FT100 10303.88（+49.07 +0.48%）
独DAX 24209.71（+14.40 +0.06%）
仏CAC40 8200.80（+38.97 +0.48%）
米国債利回り
2年債 4.137（-0.006）
10年債 4.528（-0.024）
30年債 5.009（-0.020）
期待インフレ率 2.327（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.044）
英 国 4.905（-0.026）
カナダ 3.453（-0.041）
豪 州 4.895（+0.005）
日 本 2.678（-0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.42（+0.39 +0.43%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4094.20（-39.10 -0.95%）
ビットコイン（ドル）
62387.63（+646.05 +1.05%）
（円建・参考値）
1001万5086円（+103710 +1.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50178.36（+259.58 +0.52%）
ナスダック 25224.17（+54.67 +0.22%）
CME日経平均先物 64710（大証終比：+370 +0.58%）
欧州株式11日終値
英FT100 10303.88（+49.07 +0.48%）
独DAX 24209.71（+14.40 +0.06%）
仏CAC40 8200.80（+38.97 +0.48%）
米国債利回り
2年債 4.137（-0.006）
10年債 4.528（-0.024）
30年債 5.009（-0.020）
期待インフレ率 2.327（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.044）
英 国 4.905（-0.026）
カナダ 3.453（-0.041）
豪 州 4.895（+0.005）
日 本 2.678（-0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.42（+0.39 +0.43%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4094.20（-39.10 -0.95%）
ビットコイン（ドル）
62387.63（+646.05 +1.05%）
（円建・参考値）
1001万5086円（+103710 +1.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ