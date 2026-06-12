NY株式11日（NY時間13:13）（日本時間02:13）
ダウ平均　　　50178.36（+259.58　+0.52%）
ナスダック　　　25224.17（+54.67　+0.22%）
CME日経平均先物　64710（大証終比：+370　+0.58%）

欧州株式11日終値
英FT100　 10303.88（+49.07　+0.48%）
独DAX　 24209.71（+14.40　+0.06%）
仏CAC40　 8200.80（+38.97　+0.48%）

米国債利回り
2年債　 　4.137（-0.006）
10年債　 　4.528（-0.024）
30年債　 　5.009（-0.020）
期待インフレ率　 　2.327（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.032（-0.044）
英　国　　4.905（-0.026）
カナダ　　3.453（-0.041）
豪　州　　4.895（+0.005）
日　本　　2.678（-0.001）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.42（+0.39　+0.43%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4094.20（-39.10　-0.95%）

ビットコイン（ドル）
62387.63（+646.05　+1.05%）
（円建・参考値）
1001万5086円（+103710　+1.05%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ