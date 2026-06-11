東京五輪男子マラソン代表の服部勇馬（32＝トヨタ自動車）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻の中京テレビ・平山雅アナウンサー（35）との間に第2子となる次女が誕生したことを報告した。

服部は「服部家へようこそ」と書き出し、次女を抱く平山アナとサングラスをかけた長女との家族4人ショットを投稿。「先日、次女が誕生しました。妻も子も元気に過ごしてくれており、一安心です。今後、より賑やかで楽しい時間を過ごしていきたいと思います！！」と喜びのメッセージをつづった。

また平山アナも自身のインスタグラムを更新。「先日、第二子となる元気な女の子を出産しました。4人家族となり、にぎやかで慌ただしくも愛おしい日々を送っています」とポスト。「新生児、すべてに一生懸命な姿が可愛い次女。入院中から我慢して頑張ってくれて、毎日私たちを笑わせてくれる愛しい長女。ふたりの娘の笑顔のために、これからも楽しく子育て頑張っていきたいと思います」と決意を新たにした。

2人の投稿には「おめでとうございます。パパ、益々頑張れますね」「めちゃいい写真じゃないすか」「これからも母子共に健康でいられますように…心から祈っております」など祝福のコメントが集まった。