ドル円のピボットは１６０．５３円付近＝ＮＹ為替
ドル円のピボットは１６０．５３円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:42現在）
ドル円
現値160.56 高値160.59 安値160.43
160.78 ハイブレイク
160.69 抵抗2
160.62 抵抗1
160.53 ピボット
160.46 支持1
160.37 支持2
160.30 ローブレイク
ユーロ円
現値185.12 高値185.47 安値184.94
185.94 ハイブレイク
185.71 抵抗2
185.41 抵抗1
185.18 ピボット
184.88 支持1
184.65 支持2
184.35 ローブレイク
ポンド円
現値214.35 高値214.95 安値214.24
215.50 ハイブレイク
215.22 抵抗2
214.79 抵抗1
214.51 ピボット
214.08 支持1
213.80 支持2
213.37 ローブレイク
ピボット分析 東京時間（21:42現在）
ドル円
現値160.56 高値160.59 安値160.43
160.78 ハイブレイク
160.69 抵抗2
160.62 抵抗1
160.53 ピボット
160.46 支持1
160.37 支持2
160.30 ローブレイク
ユーロ円
現値185.12 高値185.47 安値184.94
185.94 ハイブレイク
185.71 抵抗2
185.41 抵抗1
185.18 ピボット
184.88 支持1
184.65 支持2
184.35 ローブレイク
ポンド円
現値214.35 高値214.95 安値214.24
215.50 ハイブレイク
215.22 抵抗2
214.79 抵抗1
214.51 ピボット
214.08 支持1
213.80 支持2
213.37 ローブレイク