7月2日（木）よる7時〜よる9時54分 日本テレビ系で、「ぐるぐるナインティナイン ゴチになります！」の超特別編として、一夜限りの豪華メンバーによる「ぐるぐるナインティナイン イタリア・ローマでゴチになります！3時間SP」の放送が決定！

イタリア現地で27年ぶりにロケを敢行。ゴチに参加するスペシャルメンバーは、ナインティナインのほか、仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎（SixTONES）、劇団ひとり、森香澄。

世界遺産の街・ローマで、格式ある一つ星レストラン「ラ・テッラッツァ」を舞台に豪華イタリアンでゴチバトルを行う。負けて高額自腹の餌食となるのは一体誰なのか？ローマっ子に人気のドルチェ店を一同で食べ歩く“ドルチェツアー”も開催。ローマの有名観光スポットを巡りながら世界遺産の街を満喫する。

そして、ゴチレギュラーメンバーももちろん出演！イタリアロケの模様をスタジオから見届け、視聴者プレゼントのおみや代をかけたクイズに挑む。なお、このおみや代はゴチレギュラーシーズンの自腹レースに加算されるため、結果次第では順位に大きな影響が。

果たして「イタリアゴチSP」の自腹は誰なのか？そしておみや代の自腹は誰になるのか？