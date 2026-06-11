「大会全体でも人気の一戦」日本対オランダ、 “W杯グループステージ最注目の10試合”に海外選出「サムライブルーは再び世界を驚かせようとしている」
北中米ワールドカップの開幕が迫っている。日本時間６月12日、メキシコと南アフリカの一戦で火ぶたが切られる。森保一監督率いる日本代表の初戦は、現地６月14日のオランダ戦だ。
イタリアのメディア『DerbyDerbyDerby』は、グループステージで最も注目される10試合をピックアップ。オランダ対日本が選出されている。
同メディアは「グループFには大会全体でも人気を集める一戦がある。オランダ対日本だ。ファンから大きな注目と好感を集める２チームの対戦である」と報じた。
「ロナルド・クーマン監督率いるオランダは、十分リスペクトすべきスカッド。一部をあげるだけでも、フィルジル・ファン・ダイクやデンゼル・ドゥムフリース、フレンキー・デ・ヨング、ドニエル・マレンといった選手たちを擁する。セットプレーの活用や、プレスをかけられても抜け道を見つけられるのが優れている」
「カタールでベスト16入りしたハジメ・モリヤスのサムライブルーは、再び世界を驚かせようとしている。５大会目の参戦となるユウト・ナガトモをはじめとする日本は、素晴らしい組織力とカウンターを狙う縦へのプレーという武器を生かし、下馬評を覆してグループ突破を狙う」
注目度の高い初戦は、日本とオランダのその後の戦いかたにも影響するだけに目が離せない。
なお、DerbyDerbyDerbyが選んだグループステージ注目のその他の試合は以下のとおりだ。
ブラジル対モロッコ
トルコ対アメリカ
スペイン対ウルグアイ
フランス対ノルウェー
ポルトガル対コロンビア
イングランド対クロアチア
カナダ対スイス
ドイツ対コートジボワール
アルゼンチン対オーストリア
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
イタリアのメディア『DerbyDerbyDerby』は、グループステージで最も注目される10試合をピックアップ。オランダ対日本が選出されている。
同メディアは「グループFには大会全体でも人気を集める一戦がある。オランダ対日本だ。ファンから大きな注目と好感を集める２チームの対戦である」と報じた。
「カタールでベスト16入りしたハジメ・モリヤスのサムライブルーは、再び世界を驚かせようとしている。５大会目の参戦となるユウト・ナガトモをはじめとする日本は、素晴らしい組織力とカウンターを狙う縦へのプレーという武器を生かし、下馬評を覆してグループ突破を狙う」
注目度の高い初戦は、日本とオランダのその後の戦いかたにも影響するだけに目が離せない。
なお、DerbyDerbyDerbyが選んだグループステージ注目のその他の試合は以下のとおりだ。
ブラジル対モロッコ
トルコ対アメリカ
スペイン対ウルグアイ
フランス対ノルウェー
ポルトガル対コロンビア
イングランド対クロアチア
カナダ対スイス
ドイツ対コートジボワール
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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