歌手新浜レオン（30）の「Fun！Fun！Fun！」が国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされており、11日、都内で行われる授賞式前に取材に応じた。

膝（ひざ）スラをしながら登場し、「昨年に続いてこのステージに戻れて光栄です。本当に貴重な機会。選んでいただいた期待に応えたいので気が引き締まる思いです」。

新浜といえば＝膝スラと“レオン語”だ。「街中で『頑張レオンの芸人さんですね』と言われることがある。だから今日は『歌手新浜レオン』をしっかりとステージで示したい。演歌歌謡曲を本当に愛してこの世界に入ってきた。（NHK）大河にも挑戦させていただいたのは貴重な機会ですが、あくまで歌手を軸にしてこれから先も活動していきます」。

昨年に続く出演にはあらためて「選んでいただいたからには日本の伝統文化を世界にしっかりと届ける責任がある。『1位は新浜レオン』となるようにステージに立ちたい。ゼロから挑戦者の気持ち。攻めて攻めて攻めまくる。応援をしてくれる木梨（憲武）さんや所（ジョージ）さんや、（曲を歌唱するアニメ）コナンでなく1人の歌手としての姿をお見せしたい。そういう強い気持ちです」。

明るい笑顔が持ち味だが「30代に突入したので深みのある『新浜レオン』を目指す。これから長く歌い続けないと歌手になった意味がないので、気を引き締めて“突っ走りレオン”」と“レオン語”で会見を締めくくった。