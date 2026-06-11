「あ―――――っと」実況が驚愕、観客は一斉に頭を抱える…イングランド代表FWが衝撃プレー。W杯本番じゃなくて良かった？
イングランド代表は現地６月10日、北中米W杯には出場しないコスタリカ代表と国際親善試合で対戦。９分にデクラン・ライス、68分にアンソニー・ゴードン、87分にオリー・ワトキンスが得点し、３−０で快勝した。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、トーマス・トゥヘル監督は「チャンスも多く作れたし、選手たちの姿勢、強度、エネルギーは非常に高いレベルにあった。全員がよくやってくれた。とても素晴らしいチームパフォーマンスだった」と手応えを示した。
ただ一方で、「本来ならもっと得点できたはずだ」とも伝えたように、決定機逸もあった。大きな注目を集めているのは、１−０で迎えた36分のプレーだ。
ジュード・ベリンガムのスルーパスで裏に抜け出したノニ・マドゥエケは、相手GKパトリック・セケイラを華麗にかわし、あとは無人のゴールに流し込むだけという状況に。誰もが得点を確信したが、身体が右に流れるなか利き足の左足で放ったシュートは、ポストに当たって外れてしまった。
「あ―――――っと」
中継の実況はそう口にし、スタンドの観客は一斉に頭を抱えたまさかのミス。24歳のFWマドゥエケは苦笑いするしかなかった。
このシーンはXで拡散され、ファンからは「選考前だったら笑ってなかった」「利き足が左とはいえ、この状況なら右で流し込めばよくないか」「こういう細部がW杯では命取り」「本番じゃ笑えない」といった声が続々と上がっている。
親善試合で良かった...という瞬間だった。まもなく開幕する北中米W杯では確実に決め切りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】GKを華麗にかわし、無人のゴールに流し込むだけ→えっ!?
英衛星放送『Sky Sports』によれば、トーマス・トゥヘル監督は「チャンスも多く作れたし、選手たちの姿勢、強度、エネルギーは非常に高いレベルにあった。全員がよくやってくれた。とても素晴らしいチームパフォーマンスだった」と手応えを示した。
ジュード・ベリンガムのスルーパスで裏に抜け出したノニ・マドゥエケは、相手GKパトリック・セケイラを華麗にかわし、あとは無人のゴールに流し込むだけという状況に。誰もが得点を確信したが、身体が右に流れるなか利き足の左足で放ったシュートは、ポストに当たって外れてしまった。
「あ―――――っと」
中継の実況はそう口にし、スタンドの観客は一斉に頭を抱えたまさかのミス。24歳のFWマドゥエケは苦笑いするしかなかった。
このシーンはXで拡散され、ファンからは「選考前だったら笑ってなかった」「利き足が左とはいえ、この状況なら右で流し込めばよくないか」「こういう細部がW杯では命取り」「本番じゃ笑えない」といった声が続々と上がっている。
親善試合で良かった...という瞬間だった。まもなく開幕する北中米W杯では確実に決め切りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】GKを華麗にかわし、無人のゴールに流し込むだけ→えっ!?