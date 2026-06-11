Mrs. GREEN APPLE、“桃太郎”モチーフの和風衣装も見事に着こなす “お腰”には小さなバッグも…【Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』】
新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、10日と11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催中。2日目となるきょう11日、開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、主催者であるMrs. GREEN APPLEが、きのうと異なる衣装で登場した。
【ソロショット】テーマは桃太郎…圧倒的なビジュアルで魅了したMrs. GREEN APPLE
大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が登場。きのうは「オズの魔法使い」をモチーフとした衣装だったが、今回は「桃太郎」からインスピレーションを得た“和”な装い。3人が報道陣の前に移動中、大森はゆっくりと歩む藤澤に「彼がきますよ（笑）」と声を掛けた。
大森は全身ピンクのスーツに、所々に胸元のリボンやアイメイクなど赤いカラーが印象的なコーデ。腰には黒カラーの上品なバッグを合わせた。若井は、羽を彷彿とさせるトップスでクールな印象。赤いカラーがポイントとなったヘアスタイルが決まっている。藤澤は、“ツノ”がデザインされた真っ赤な笠と、全身のフリルが個性的なドレスをまとい、独創的な衣装を見事に着こなしていた。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてミセスが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
なお、今年のミセスのファッションのテーマは「ヒーローズジャーニー（英雄の旅）」。「旅を通して、仲間と共に試練を乗り越え、より良いチームへ。自分へ。」というコンセプトを、1日目は「オズの魔法使い」、2日目は「桃太郎」からインスピレーションを得たコスチュームで表現している。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS
【ソロショット】テーマは桃太郎…圧倒的なビジュアルで魅了したMrs. GREEN APPLE
大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が登場。きのうは「オズの魔法使い」をモチーフとした衣装だったが、今回は「桃太郎」からインスピレーションを得た“和”な装い。3人が報道陣の前に移動中、大森はゆっくりと歩む藤澤に「彼がきますよ（笑）」と声を掛けた。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてミセスが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
なお、今年のミセスのファッションのテーマは「ヒーローズジャーニー（英雄の旅）」。「旅を通して、仲間と共に試練を乗り越え、より良いチームへ。自分へ。」というコンセプトを、1日目は「オズの魔法使い」、2日目は「桃太郎」からインスピレーションを得たコスチュームで表現している。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS