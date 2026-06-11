富山グラウジーズが田中晴瑛の契約延長を発表…クラブ期待の若手PG「よりチームに必要な存在になりたい」

6月11日、富山グラウジーズは田中晴瑛と、2026－27シーズンにおける選手契約に基本合意したことを発表した。なお選手契約の締結はメディカルチェック・諸手続き等の終了後に再度発表される。

23歳の田中は千葉県出身で、178センチ76キロのポイントガード。2024－25シーズンに特別指定選手として富山に加入すると、今シーズンは21試合のスターター出場を含む計49試合でプレーし、平均3.2得点1.4リバウンド1.8アシストの成績を残した。

田中は昨シーズンを振り返り「昨シーズン、自分自身のB1へのチャレンジは、思うようにいかない時期が多くありました。シーズンを戦っていく中で、よりチームに必要な存在になりたい、チームの勝利につながる選手になりたいという想いが強くなりました」とコメントした。

加えてさらなる飛躍が期待される来シーズンに向けて「これまで以上に成長した姿を見せられるように、そして皆さんとともに多くの勝利を掴めるように全力で頑張ります」と力強く決意を語った。

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