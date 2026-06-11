没入型学園恋愛ショートドラマ『僕達のあざす。』再始動 さらなるパワーアップ
没入型学園恋愛ショートドラマアカウント『僕達のあざす。』が、5月18日より再始動した。メンバーは5人体制に拡大し、映像スタイルは複数人が同時に登場するグループ感あふれる演出となった。
【画像】没入感が半端ない！『僕達のあざす。』の模様
『僕達のあざす。』は、SNS動画総再生回数5億回超の没入型恋愛ショートドラマアカウント「俺達のあざす。」の世界観を継承した学園恋愛ショートドラマ。舞台は、ある高校の日常。放課後の教室、休み時間の移動教室、夕暮れの通学路。誰もが一度は通り過ぎたあの場所に、青春のきらめきや揺れ動く感情を詰め込んだ。SNS世代の感性に寄り添ったPOV（主観視点）演出を駆使し、スマートフォン越しに出演者と会話しているかのようなリアルな甘酸っぱい恋愛ドラマを届けている。
新章では、一ノ瀬瑠菜、白石乙華、実熊瑠琉、上田心暖に加えて黒江こはるが新加入してパワーアップを果たした。
■パワーアップポイント
映像スタイルの刷新
これまでの男性役と出演者による1対1の構成から、複数人が同時に登場するスタイルへと刷新。高校生活のリアルな空気感・グループ感をそのまま画面に閉じ込め、より自然でいきいきとした映像を届ける。
衣装協賛：WEGO SCHOOLとのコラボレーション
WEGO SCHOOLの衣装協賛により、ビジュアルをさらにアップグレード。それぞれの個性とカラーが映えるコーディネートで、グループとしての統一感と多様性を表現する。
【画像】没入感が半端ない！『僕達のあざす。』の模様
『僕達のあざす。』は、SNS動画総再生回数5億回超の没入型恋愛ショートドラマアカウント「俺達のあざす。」の世界観を継承した学園恋愛ショートドラマ。舞台は、ある高校の日常。放課後の教室、休み時間の移動教室、夕暮れの通学路。誰もが一度は通り過ぎたあの場所に、青春のきらめきや揺れ動く感情を詰め込んだ。SNS世代の感性に寄り添ったPOV（主観視点）演出を駆使し、スマートフォン越しに出演者と会話しているかのようなリアルな甘酸っぱい恋愛ドラマを届けている。
■パワーアップポイント
映像スタイルの刷新
これまでの男性役と出演者による1対1の構成から、複数人が同時に登場するスタイルへと刷新。高校生活のリアルな空気感・グループ感をそのまま画面に閉じ込め、より自然でいきいきとした映像を届ける。
衣装協賛：WEGO SCHOOLとのコラボレーション
WEGO SCHOOLの衣装協賛により、ビジュアルをさらにアップグレード。それぞれの個性とカラーが映えるコーディネートで、グループとしての統一感と多様性を表現する。