宇都宮ブレックスが渡邉裕規ら3選手と契約継続…「また一から一つひとつ積み上げていきたい」

6月11日、宇都宮ブレックスは、渡邉裕規、遠藤祐亮、鵤誠司の3選手との2026－27シーズンの選手契約が決定したことを発表した。なお、遠藤とは2027－28シーズンまで、鵤とは2028－29シーズンまでの契約が決定していることも併せて発表されている。

神奈川県出身で現在38歳の渡邉は、180センチ80キロのポイントガード。青山学院大学からパナソニックトライアンズを経て、2013年にリンク栃木ブレックス（現・宇都宮ブレックス）へ加入した。今シーズンのB1リーグ戦では36試合に出場し、1試合平均1.3得点0.2リバウンド0.3アシストを記録した。

千葉県出身で現在36歳の遠藤は、186センチ87キロのシューティングガード。大東文化大学から2012年にTGI・Dライズへ加入し、同年にトップチームへ昇格した。在籍14年目となった今シーズンのB1リーグ戦では58試合に出場し、1試合平均4.9得点1.3リバウンド1.3アシストをマークしたした。

福岡県出身で現在32歳の鵤は、185センチ95キロのポイントガード。青山学院大学から2015年に広島ドラゴンフライズへ加入し、2017年から宇都宮でプレーしている。今シーズンのB1リーグ戦では58試合に出場し、1試合平均2.7得点、1.3リバウンド1.8アシストを成績を残した。

今回の発表に際して、各選手がクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

▼渡邉裕規



「2026－27シーズンもBREX NATIONの皆さまとともに戦えることを心の底からうれしく思います。



来季からは新リーグになり未知数な部分も多いと思いますが、これまでのブレックスの歴史や経験におごることなく、ブレックスのユニフォームを着用してプレーすることの意味と誇りを持って、また一から一つひとつ積み上げていきたいと思います。



日本一のファンの皆さまの前でまた日本一になれるように日々、力を尽くしていきますので今シーズンも応援のほどよろしくお願いいたします」

▼遠藤祐亮



「2026－27シーズンも、ブレックスでプレーさせていただくことになりました。



プロでのキャリアは15シーズン目を迎えますが、またこのチームで戦えることに感謝しています。



優勝するために自分にできることを全力で積み重ねていきます。



BREX NATIONの皆さまとともに、もう一度頂点を目指して戦います。



2026－27シーズンも熱い応援をよろしくお願いします」

▼鵤誠司



「2026－27シーズンもブレックスでプレーさせてもらうことになりました鵤です。



感謝の気持ちを持ってチームの力になれるように自分の持てる力を最大限発揮しチームに貢献したいと思いますので、2026－27シーズンも一緒に戦ってください！



よろしくお願いします！」

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