毎日の生活をひとつ上へと引き上げてくれる銘品8選【憧れの逸品名鑑】

【憧れの逸品名鑑】

物欲という名の山々の、遙かなる高みを目指す目利きらが、「いつか…」はと入手を心に誓う逸品たち。その中からジャンル・用途は多種多様、“憧れ”の冠を戴くに相応しいアイテムたちを厳選。この素晴らしき出会いが“モノの頂”へと貴方をいざなう。

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【LIFE STYLE】

その使い心地はもはや魔力。日常を格上げする名品たち

価格には相応の理由がある。寝具も、チェアも、ブラシも。日常に溶け込むアイテムこそ、本物を選ぶ価値がある。熟練の技が宿る素材の良さ、使うほどに体を知る人間工学設計、そして机に向かいたくなる道具の力。毎日の生活をひとつ上の次元へ引き上げてくれる逸品を紹介しよう。

1. 内・外の境界を溶かし、日常に至福のくつろぎをもたらす

ROLF BENZ

「TAYA（タヤ）」（313万8539円）

週末のテラスでのひとときを、リビングで寛ぐのと同じ、あるいはそれ以上の贅沢な時間へと塗り替える。「TAYA」は、そんな新しい暮らしのスタンダードを提案します（ロルフベンツ PR 柴田千穂さん）

ロルフベンツが手掛ける「TAYA」は、住まいの「内」と「外」をシームレスにつなぐことをコンセプトに生まれたソファシステム。精緻なフレームが生み出すシャープなシルエットはリビングにも屋外テラスにも美しく溶け込む。カバーは取り外せてケアも容易。耐候性と上質な肌触りを両立したテキスタイルにはドイツのクラフトマンシップが宿る。W343×D217×H88×SH41cm

▲テラスにも置けるアウトドア仕様でありながら、屋内家具に求められる高級感ある快適性と美観は一切損なわれていない

2. NASA提唱の中立姿勢がいざなう、重力から解放された深い眠り

BRAIN SLEEP

「ブレインスリープ マットレス プレミアム フロート」（シングル：22万円／セミダブル：24万2000円／ダブル：26万4000円／クイーン：33万円）

眠りはじめの「黄金の90分」を深く眠るには深部体温を下げることが重要です。本製品は90％以上が空気層で、抜群の通気性により熱や寝汗の湿気を逃がし、理想的な睡眠環境をつくります（ブレインスリープ 広報担当者）

NASAが提唱する、身体への負担が最も少ない中立姿勢を再現することで、究極の体圧分散と耐久性を実現したブレインスリープの最高峰マットレス。脚部が頭（肩）部・腰部より4cm高く設計されており、血流循環をサポート。ダニ・カビが発生しにくい素材であり、3分割して丸洗いも可能。清潔な状態をキープし続けることができる。

▲究極の体圧分散の理由は9層×ワイヤーウェーブ構造。重力から解放されたような究極のリラックス姿勢が叶う

3. 職人の手挽きとシルクが導く、毎晩の快適な眠り

nishikawa PREMIUM

「真綿掛けふとん」（27万5000円）

真綿とはシルクのことで、さわやか・清潔・肌触りが良いといった特徴があります。寝苦しい季節でも快適に利用でき、クーラーをつけて寝る際の冷え過ぎ対策としても活躍します（nishikawa 広報担当 スリープマスター 本多優花さん）

ふとん側・詰め物ともに絹100%という贅を尽くした掛けふとん。中に詰めた真綿は近江の職人が手挽きを何度も繰り返したもので高い吸放湿性を誇る。シルクは長繊維で丈夫なため、わた切れを起こしにくく衛生的に長く愛用できる。

▲羽衣のようにしなやかで身体に優しく寄り添う。素肌と同じ18種のアミノ酸からなるタンパク質で構成され、肌への負担が少ない

4. 「とかす」だけで整う。天然猪毛が引き出す髪本来の美しさ

ReFa

「ReFa BRISTLE」（2万8800円）

ブラッシングだけで髪のまとまりやツヤを実感できる1本です。天然猪毛ならではの仕上がり、「とかすだけで整う」ということの価値を、ぜひ日々のケアで体感してください（ReFaブランドPR 八周 舞さん）

職人が厳選した天然毛だけを使用した大人のための極上ヘアブラシ。頭皮まで届くこだわりの設計により、髪の油分を馴染ませながら広がりやパサつきを抑え込む。ヘアケア、スタイリング、頭皮ケアがこの一本で完結する。

5. 主の体格・姿勢を記録。理想の形にアジャストする高機能チェア

Ergohuman

「PRO2 High」（実勢価格：約23万1000円前後）

最大の特徴である「独立式ランバーサポート」は、崩れやすい背骨のラインを理想のS字へと近づけ腰への負担を緩和。長時間のデスクワークでも快適に座り続けられる理想のチェアです（関家具 広報担当者）

人間工学を基に高機能チェアを開発・設計するエルゴヒューマンのフラッグシップモデル。背面を4カ所の角度で固定できるリクライニングロック機能と、最大傾斜角度を110°〜138°の間で設定できるメモリーロッキング機能により、自分の理想的な座り心地を記憶・設定できる。通気性と弾力性に優れたエラストメリックメッシュ素材で、夏でも快適。

▲人が着座した時の背骨の形で理想と言われる緩やかなS字ラインを踏襲した設計。ユーザーの荷重に合わせて可動する

6. 時を超えて今なお輝く、巨匠ヤコブセンの機能美

CARL HANSEN ＆ Søn

「AJ52 ソサイエティ・テーブル」（118万4000円〜）

斬新で印象的な外観と無駄のない機能性を両立した、ヤコブセンらしさが光るデザインです。脚先の無垢材の意匠など細部の美しさも評価されており、70年以上経た今もタイムレスな輝きを放ちます（カール・ハンセン＆サン マーケティング＆コミュニケーション 阿部理歩さん）

デンマークを代表する建築家、アルネ・ヤコブセンが1952年にデザイン。天板にはテーブルクロスのように皮革が張り付けられ、ノーブルな雰囲気を漂わせる。それを支える無機質なスチールパイプの脚と、印象的な無垢材の吊り下げ式引き出しユニットが絶妙なバランスを生み、ヤコブセンらしさが光る無二の存在感を放っている。

▲AJ52専用のランプモジュールは別売り（47万6300円）。本体と同じウォルナット材とスチールで完璧な統一感を演出

7. ショートカットから直感的操作へ。AI時代の最先端マウス

Logicool

「MX MASTER 4」（2万1890円）

ChatGPTなどのAIに瞬時にアクセスできるAI直結ショートカット機能も備わっています。デジタルワークの質を根本から引き上げる最新の操作体験をお試しください（ロジクール マーケティング本部 嶋田典子さん）

長時間のデスクワークと向き合う者にとって、マウスの操作性は仕事の生産性を左右する生命線だ。進化したロジクールのフラッグシップマウスは、視線を外すことなく、指先の感触だけで画面上のツールを直感的に操作可能。煩雑なショートカット操作から解放され、思考を止めることなく作業を進行することができる。

▲人間工学に基づいた独自の曲線形状が手に自然にフィット。長時間でも疲れにくい設計で、快適なデスクワーク環境を支える

▲アクションズリングと触覚フィードバックの融合で、ツールの切り替えや操作が指先ひとつで完結。 作業への没入感が格段に高まる

8. 振り返る必要はない。至高のキーボードとともに前へ

PFU

「HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨」（3万6850円）

「メールやチャットの返信が早くなる」「自然と机に向かってしまう」といったお声をよくいただきます。一度使ったら戻れない極上のキータッチを、ぜひご体感ください（HHKB ビジネス推進課 課長 八野 裕さん）

プログラマーや研究者など、キーボードを熟知するユーザーから熱狂的な支持を得るHHKBシリーズの最高峰モデル。長時間のタイピングでも疲れにくい極上のキータッチは、一度体験すると、今までのキーボードでは満足できなくなるほどの打鍵感を誇る。Bluetooth・有線の両接続に対応し、最大4台のデバイス間を縦横無尽に駆け巡れる。

▲静電容量無接点方式の静粛なキータッチと、ホームポジションを崩さない合理的な配列による究極のタイピング体験が可能

>> 特集【憧れの逸品名鑑】

※2026年5月7日発売「GoodsPress」6月号64-67ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／ NOHOHON-PRODUCTION＞

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