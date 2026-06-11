「二輪専用スペースが少ない」「四輪車用だと料金が高い…」バイク乗りを困らせる駐車場問題。空きスペースに止めると駐車違反になることも？

二輪専用スペースがなくても勝手に停めてよいわけではない

バイクは車より場所を取らないため、「端に停めるだけなら大丈夫」と思う人もいるかもしれません。しかし、道路や歩道、施設敷地内の空きスペースに勝手に停めるのは避けるべきです。

道路上に停める場合は、道路交通法上の駐車ルールが関係します。駐車禁止の場所や、歩道上、交差点付近、出入口付近などに停めれば、バイクでも違反になる可能性があります。「二輪だから見逃される」という考えは危険です。

また、観光地の施設駐車場でも、四輪用の区画を二輪が使ってよいかは施設のルールによります。四輪用スペースのすみや通路、建物の壁際に停めると、車の出入りや歩行者の通行を妨げることがあります。施設側から移動を求められたり、最悪の場合はトラブルになったりすることもあります。

国土交通省も、自動二輪車等の駐車場は四輪駐車場に比べて依然として不足しているとしています。つまり、バイク乗りが困る状況は現実にあります。ただし、駐車場が少ないことと、無断駐車が認められることは別です。困ったときほど、係員や施設管理者に確認することが重要です。



観光地では事前にバイク駐車場を調べておく

観光地へバイクで行く場合は、出発前に二輪駐車場を調べておきましょう。目的地の公式サイト、観光協会、自治体の観光ページ、駐車場案内、二輪車向け駐車場検索サイトなどを確認すると、停められる場所が見つかることがあります。

日本二輪車普及安全協会は、全国のバイク駐車場・駐輪場を検索できる案内ページを公開しています。観光地や駅周辺、市街地へ行く前に検索しておくと、現地で慌てにくくなります。

特に注意したいのは、「駐輪場」と書かれていても、自転車専用の場合があることです。原付は停められても、自動二輪は不可という施設もあります。排気量によって利用可否が分かれることもあるため、125cc以下なのか、250ccや大型バイクも停められるのかを確認しましょう。

また、観光地では土日祝日や連休に満車になることがあります。二輪スペースが数台分しかない場所も多いため、到着時間を早める、少し離れた駐車場を候補に入れる、公共交通機関との組み合わせも考えると安心です。事前に候補を2～3か所用意しておくと、現地で無理な駐車をせずに済みます。



四輪用駐車場を使うときは料金と停め方を確認する

二輪専用スペースがない場合、四輪用駐車場を利用できることがあります。ただし、必ず利用できるとは限りません。入口で係員に「バイクは停められますか」「料金はいくらですか」「どこに停めればよいですか」と確認しましょう。

警視庁は、パーキング・チケットによる時間制限駐車区間では、二輪車等も四輪車と同じ駐車枠を利用できると案内しています。ただし、1枠に駐車できるのは1台だけで、2台で使うことはできません。また、枠からはみ出さず、正しく駐車する必要があります。

民間駐車場でも、四輪と同じ料金を求められる場合があります。バイクは小さいのに車と同じ料金だと不満に感じるかもしれませんが、駐車場側の料金設定に従う必要があります。料金に納得できない場合は、別の駐車場を探しましょう。

停めるときは、通路や出入口をふさがない、車のドアの開閉を妨げない、傾斜で倒れない場所を選ぶことが大切です。サイドスタンドが沈みやすい砂利や土の場所では、スタンドプレートを使うと転倒を防ぎやすくなります。複数台で行く場合も、勝手に1区画へ詰め込まず、施設の指示に従いましょう。



まとめ

観光地で二輪専用スペースがないと、バイクを乗る方は困るでしょう。国土交通省も、自動二輪車等の駐車場は四輪駐車場に比べて不足していると示しており、現場の不便さは珍しいものではありません。

ただし、駐車場が少ないからといって、歩道、道路脇、施設の空きスペースに自己判断で停めてよいわけではありません。バイクでも駐車違反になることがあり、施設の通行や安全を妨げればトラブルになります。

観光地へ行く前には、公式サイトや二輪駐車場検索サイトで停められる場所を確認しましょう。現地で迷ったら、係員や施設管理者に必ず声をかけることが大切です。

バイク利用者がルールを守って駐車すれば、観光地側も二輪スペースの必要性を認識しやすくなります。安心してツーリングを楽しむためにも、駐車場所の確認を旅の準備に入れておきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー