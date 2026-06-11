一人暮らしの息子が「自炊は面倒」と言い、毎日「1000円」の外食生活をしています。月「3万円」程度なら許容範囲にも思えますが、食費として高すぎるのでしょうか？ 一人暮らしの食費目安を確認

毎日1000円の外食生活だと食費はいくらになる？

1日1000円を食事に使った場合、30日間で単純計算すると月の食費は3万円になります。

一見すると高額に感じるかもしれませんが、最近は物価上昇の影響もあり、外食1回で1000円前後かかることは珍しくありません。昼食に定食を食べれば800～1200円程度、夕食も外食で済ませればさらに費用がかかります。

そのため、朝食を簡単に済ませたり、昼食と夕食を1000円程度に抑えたりして、1日あたりの食費を1000円に収めているのであれば、極端にぜいたくな生活とは言えないでしょう。

むしろ、毎日コンビニで飲み物やお菓子を頻繁に購入したり、高額なデリバリーサービスを利用したりすると、月3万円を大きく超えるケースもあります。食費を考える際は、外食という形式だけでなく、実際にいくら使っているかを見ることが大切です。



単身世帯の平均的な食費と比べると高い？ 安い？

総務省統計局の「家計調査（家計収支編）単身世帯 2025年」によると、単身世帯の1ヶ月あたりの消費支出は17万3042円、そのうち食料費は4万4659円、外食費は9761円となっています。

このデータと比較すると、毎日1000円の外食生活による月3万円の支出は、単身世帯の平均食料費である4万4659円を下回っています。つまり、「月3万円の食費」という数字だけを見ると、平均的な単身世帯よりも低い水準です。

一方で、外食費の平均9761円と比較すると、月3万円の外食代は平均を大きく上回っています。ただし、統計の外食費には、自炊を中心とする人も含まれています。そのため、毎日外食している人と単純に比較することはできません。平均的な単身世帯は、自炊用の食材費と外食費を組み合わせて4万4659円程度を支出しているという見方が適切です。

この点を踏まえると、毎日外食していても月3万円程度に収まっているのであれば、食費そのものは比較的抑えられているといえるでしょう。



月3万円の外食費は問題ない？ 考えるべきポイント

食費が適正かどうかを判断する際は、金額だけでなく収入とのバランスを見ることが重要です。

例えば、手取り収入が15万円の人にとって月3万円の食費は収入の20％に相当します。一方で、手取り収入が25万円であれば約12％です。同じ3万円でも負担感は大きく異なります。

また、一人暮らしを始めたばかりの社会人や学生の場合、自炊に慣れていないため、外食中心になることも少なくありません。無理に自炊を続けようとして食材を余らせたり、結局外食して食材を捨てたりすると、かえって出費が増えることもあります。

さらに、仕事や学業で忙しい人にとっては、料理や買い物にかかる時間を節約できることも外食のメリットです。時間を有効活用できるのであれば、多少の費用負担には合理性があります。

ただし、栄養バランスには注意が必要です。外食中心の生活では野菜不足になりやすく、塩分や脂質の摂取量が増える傾向があります。定食を選ぶ、サラダを追加するなど、健康面への配慮も忘れないようにしたいところです。



一人暮らしの食費は金額だけでなく生活全体とのバランスが大切

一人暮らしの息子が毎日1000円程度の外食をしており、月3万円ほど食費がかかっている場合、その金額だけを見ると特別高いとは言えません。実際に、総務省統計局の調査では単身世帯の平均食料費は月4万4659円となっており、月3万円の食費は平均を下回る水準です。

もちろん、自炊を取り入れればさらに節約できる可能性はあります。しかし、食費は単純に安ければ良いというものではありません。収入とのバランスや生活スタイル、健康状態などを総合的に考えることが大切です。

もし家計面が心配であれば、まずは毎月の収支を確認し、貯蓄ができているかをチェックしてみましょう。そのうえで、無理のない範囲で自炊や作り置きを取り入れれば、食費と生活の質の両方を上手に維持できるでしょう。



出典

e-Stat政府統計の総合窓口 総務省統計局 家計調査 家計収支編 単身世帯 詳細結果表 2025年 ＜用途分類＞1世帯当たり1か月間の収入と支出 表番号2 男女，年齢階級別

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー