「本当に偉大」堂安律がそう称えた日本代表戦士は？「誰も彼と同じことはできない」
日本代表は現地６月14日に行なわれる北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦に向けて、アメリカのナッシュビルでベースキャンプを張っている。
５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、事前キャンプ地のモンテレイでは別メニュー調整が続いていた遠藤航は、ナッシュビルに入ってから、一部の全体練習に参加。10日の練習も「途中までやった」と明かした。
そんなキャプテンの復帰を、10番を背負う堂安律も歓迎している。
「本当に偉大なキャプテンなので、誰も彼と同じようなことはできないと思います」
27歳のレフティは、「吉田麻也さん、航君、（南野）拓実君と申し分のないメンバーのチームが出来ているので、これ以上ないメンバーが揃っていますし、スタッフもめちゃくちゃいいですし、言い訳は何もないです」と強調した。
前主将でサポートプレーヤーの吉田、メンターとして合流した南野、キャプテンの遠藤、さらに５大会連続出場の長友佑都。精神的な支柱となれる人物は数多くいる。あとはチーム一丸となって、オランダに臨むだけだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、事前キャンプ地のモンテレイでは別メニュー調整が続いていた遠藤航は、ナッシュビルに入ってから、一部の全体練習に参加。10日の練習も「途中までやった」と明かした。
そんなキャプテンの復帰を、10番を背負う堂安律も歓迎している。
27歳のレフティは、「吉田麻也さん、航君、（南野）拓実君と申し分のないメンバーのチームが出来ているので、これ以上ないメンバーが揃っていますし、スタッフもめちゃくちゃいいですし、言い訳は何もないです」と強調した。
前主将でサポートプレーヤーの吉田、メンターとして合流した南野、キャプテンの遠藤、さらに５大会連続出場の長友佑都。精神的な支柱となれる人物は数多くいる。あとはチーム一丸となって、オランダに臨むだけだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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