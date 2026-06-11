日本代表の10番を背負うのがこの堂安だ。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

写真拡大

　日本代表は現地６月14日に行なわれる北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦に向けて、アメリカのナッシュビルでベースキャンプを張っている。

　５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、事前キャンプ地のモンテレイでは別メニュー調整が続いていた遠藤航は、ナッシュビルに入ってから、一部の全体練習に参加。10日の練習も「途中までやった」と明かした。

　そんなキャプテンの復帰を、10番を背負う堂安律も歓迎している。

「本当に偉大なキャプテンなので、誰も彼と同じようなことはできないと思います」
 
　27歳のレフティは、「吉田麻也さん、航君、（南野）拓実君と申し分のないメンバーのチームが出来ているので、これ以上ないメンバーが揃っていますし、スタッフもめちゃくちゃいいですし、言い訳は何もないです」と強調した。

　前主将でサポートプレーヤーの吉田、メンターとして合流した南野、キャプテンの遠藤、さらに５大会連続出場の長友佑都。精神的な支柱となれる人物は数多くいる。あとはチーム一丸となって、オランダに臨むだけだ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」

 