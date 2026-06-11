中島健人×長濱ねる『ラブ≠コメディ』 激しく火花を散らす本編映像解禁
中島健人が主演を務め、長濱ねるがヒロインを演じる映画『ラブ≠コメディ』より、神崎麗司（中島）と南風美里（長濱）が激しく火花を散らす本編映像が解禁された。
【動画】映画『ラブ≠コメディ』“火花散る”波乱の幕開け!? 本編映像解禁！
本作は、情熱を燃やす人たちの“胸アツ”お仕事エンターテイメント。監督は紙谷楓、脚本は大北はるかが手掛ける。
主人公の麗司は“360 度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」ーー30 歳を目前に、重厚なドラマで認められたいという思いを抱えている中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・美里と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく。
今回解禁となったのは、麗司と美里が出演するラブコメドラマ『壁ドン！床ドン！君にドーン！』の顔合わせ＆本読みを行った後のシーン。初対面にもかかわらず、2人が激しく火花を散らす緊迫のやり取りが映し出されている。
台本を一切見ずに完璧な芝居を披露する美里は、「今日ここで、初めて台本読みましたよね？ 正直、ガッカリです」と麗司に痛烈な一言。さらに、お酒の匂いに気づいた美里は、「やる気ないんですか？ そんなんじゃ、顔だけでキャスティングされたみたいです」と畳みかけるように厳しく追及する。
図星を突かれながらも、本読みの声を荒げて言い返す麗司。しかし、美里はそんな言葉も一蹴し、冷たくその場を後にする。最悪の出会いからバチバチに衝突する2人。波乱の幕開けを予感させ、この先の展開への期待が一層高まる映像となっている。
麗司を演じた中島は、劇中でも印象的な読み合わせシーンについて、「“こんな顔合わせだったら嫌だな”という空気感をしっかり体現できていたと思います（笑）」とコメント。さらに「お互いに力強いやり取りができたのは、美里のずばっと物を言う魅力を、長濱さんが自然に引き出してくれていたからだと思いました」と振り返り、初対面から火花を散らすような2人の関係性をリアルに作り上げていたことを明かした。
一方、美里役の長濱も、「最初はかなりバチバチな空気感から始まりました」と当時を回想。しかしその緊張感のあるやり取りの裏では、中島が積極的にアイデアを提案しながらシーンを作り上げていたといい、「お芝居をしている中で、“同じ台詞でもこうしてみようか？”、“こういう動きはどう？”と、本当にたくさん提案してくださって。そのたびにシーンがどんどん出来上がっていく感覚がありました」と撮影を振り返った。
さらに、「その提案に一緒に乗っかっていくことで、麗司と美里が本当にそこに存在しているように感じられて、すごく感激していました」と語り、少しずつ呼吸を合わせていった2人だからこそ生まれた、自然な掛け合いと化学反応を明かしている。
映画『ラブ≠コメディ』は、7月3日より全国公開。
【動画】映画『ラブ≠コメディ』“火花散る”波乱の幕開け!? 本編映像解禁！
本作は、情熱を燃やす人たちの“胸アツ”お仕事エンターテイメント。監督は紙谷楓、脚本は大北はるかが手掛ける。
主人公の麗司は“360 度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」ーー30 歳を目前に、重厚なドラマで認められたいという思いを抱えている中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・美里と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく。
台本を一切見ずに完璧な芝居を披露する美里は、「今日ここで、初めて台本読みましたよね？ 正直、ガッカリです」と麗司に痛烈な一言。さらに、お酒の匂いに気づいた美里は、「やる気ないんですか？ そんなんじゃ、顔だけでキャスティングされたみたいです」と畳みかけるように厳しく追及する。
図星を突かれながらも、本読みの声を荒げて言い返す麗司。しかし、美里はそんな言葉も一蹴し、冷たくその場を後にする。最悪の出会いからバチバチに衝突する2人。波乱の幕開けを予感させ、この先の展開への期待が一層高まる映像となっている。
麗司を演じた中島は、劇中でも印象的な読み合わせシーンについて、「“こんな顔合わせだったら嫌だな”という空気感をしっかり体現できていたと思います（笑）」とコメント。さらに「お互いに力強いやり取りができたのは、美里のずばっと物を言う魅力を、長濱さんが自然に引き出してくれていたからだと思いました」と振り返り、初対面から火花を散らすような2人の関係性をリアルに作り上げていたことを明かした。
一方、美里役の長濱も、「最初はかなりバチバチな空気感から始まりました」と当時を回想。しかしその緊張感のあるやり取りの裏では、中島が積極的にアイデアを提案しながらシーンを作り上げていたといい、「お芝居をしている中で、“同じ台詞でもこうしてみようか？”、“こういう動きはどう？”と、本当にたくさん提案してくださって。そのたびにシーンがどんどん出来上がっていく感覚がありました」と撮影を振り返った。
さらに、「その提案に一緒に乗っかっていくことで、麗司と美里が本当にそこに存在しているように感じられて、すごく感激していました」と語り、少しずつ呼吸を合わせていった2人だからこそ生まれた、自然な掛け合いと化学反応を明かしている。
映画『ラブ≠コメディ』は、7月3日より全国公開。