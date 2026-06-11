開催：2026.6.11

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 2 - 9 [カージナルス]

MLBの試合が11日に行われ、シティ・フィールドでメッツとカージナルスが対戦した。

メッツの先発投手はオースティン・ウォーレン、対するカージナルスの先発投手はニール・パランテで試合は開始した。

1回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 NYM 0-1 STL、6番 マシン・ウィン 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでカージナルス得点 NYM 0-2 STL

3回表、7番 ネルソン・ベラスケス 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 NYM 0-4 STL

4回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでカージナルス得点 NYM 0-7 STL

4回裏、7番 フランシスコ・アルバレス 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 2-7 STL

5回表、9番 ホセ・フェルミン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 NYM 2-8 STL

9回表、3番 アレク・バールソン 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 NYM 2-9 STL

試合は2対9でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで7勝4敗0S。負け投手はメッツのオースティン・ウォーレンで、ここまで1勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 10:50:33 更新