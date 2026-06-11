右足体重になってない？アゴが高いバンカーはアドレスが超重要

練習もラウンドも”なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！

その"テーマ”と”閃き"を与えるワンポイントレッスンをお届け。次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！

【バンカー】アゴ高からの脱出

自分の身長よりもアゴが高いバンカーにつかまったら大ピンチ！ピンに寄せるのは難しくてもボールを高く上げて1発で脱出したいところ。そのための成功のコツとポイントを伝授しよう。

コツはフォローで左ヒジを引く！

アゴが高いバンカーになると、いつも以上の球の高さが必要になります。そんなときはアドレスの取り方に注意！

アゴが高いと目線が高くなって右足体重になりがちです。その結果、ボールをすくい打つ動きになってボールのかなり手前にヘッドが落ちてしまい、意図した球の高さが出なくなってしまう。

まずはボールを高く上げる意識を捨てて、左右均等の体重配分で構えましょう。

アドレスの体重配分は5:5の左右均等（○）。ポールを高く上げる意識があると、アドレスもインパクトも右足体重になりすぎて、すくい打つスイングになるためダフってしまう（×）

アウトサイド・インの軌道で打つ

ボールを高く打ち出せるようにスタンスとフェースを開く。手首のコックを使ってクラブを振り上げ、ダウンスイングはスタンスの向きに沿ったアウトサイド・インの軌道で振り抜く。

フォローでは左ヒジをうしろに引くのが1発脱出のコツで、クラブをアウトサイド・インで振りながら高い球が打てる

手首のコックは解かない

ダウンスイングからインパクトにかけては、手首のコックを解かない。スイング中に手首がゆるんでコックが解けてしまうと、ボールの手前を大きくダフるので要注意

いかがでしたか？ 左右均等の体重配分が重要です。

レッスン=大庭啓

●おおば・あきら/1969年生まれ。芹澤信雄が主宰する“チームセリザワ”の一員。2000年のプロテスト合格。2010年から藤田寛之のスイングサポートコーチを務め、賞金王のタイトル獲得に貢献。海外メジャーにも同行し、サポート。アマチュアへのレッスンも精力的に行なっている。

構成=山西英希、編集部

協力=井山ゴルフ練習場、Futako Golf Club、船橋カントリークラブ、富士平原ゴルフクラブ