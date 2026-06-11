◆「そりゃ勝つわけだ…」ニュースからお宝株を連想できる人の習慣

ゴールドマン・サックスでアジアのトレーディングチームを率いた後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。マーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」など実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

トップダウンのアプローチを強固にする

株式投資において、社会の大きなトレンドやニュースから有望な投資先を絞り込んでいく「トップダウン的アプローチ」。この手法で大きなリターンを得るための最大の秘訣は、「情報のテーマに関連しているものの、まだ市場全体がその価値に気づいていない隠れた銘柄」をいち早く探し出すことです。

では、どうすれば他の投資家に先んじて、そのようなお宝銘柄を見つけることができるのでしょうか？ 今回は、トップダウンのアプローチをより強固なものにするための具体的なノウハウをご紹介します。

日々の習慣が差を生む「連想ゲーム」の力

投資のヒントになるような新しい情報に触れたとき、「このトレンドが来るなら、あの会社が恩恵を受けるはずだ」と瞬時に頭の中で結びつける力が必要です。この「連想ゲーム」をスムーズに行うためには、日ごろからの地道な準備が欠かせません。

普段から、投資対象となりそうな上場企業が「どのような事業を行い、どうやって利益を出しているのか」というビジネスモデルを深く理解するよう努めましょう。企業の稼ぐ仕組みを知っていればいるほど、世の中の出来事と企業（銘柄）が頭の中で点と線でつながり、ニュースを見た瞬間に有望な銘柄を思いつけるようになります。

情報サイトの「テーマタグ」で芋づる式に発掘する

とはいえ、ご自身の知識だけで何千社もある上場企業の中から、関連銘柄をすべてひねり出すのは至難の業です。そこで大いに活用したいのが、便利な情報ツールです。

最近は、「株探（かぶたん）」などをはじめとする優れた株式情報サイトが多数存在します。こうしたサイトで特定の銘柄を検索すると、その企業に関連する「投資テーマ」がタグづけされて表示される機能があります。AIや専門家の分類によるアシストであり完全ではありませんが、自分の思いつかなかった視点を提供してくれる強力な武器になります。

ひとつの銘銘柄やテーマを入り口にして、そこから関連銘柄や競合企業を「芋づる式」に次々と見つけることができるため、連想ゲームの幅が一気に広がります。日々の地道なビジネスモデルの学習と、情報サイトの便利な検索機能を掛け合わせることで、まだ誰も気づいていないあなた独自の有望な投資アイデアをぜひ発掘してください。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。