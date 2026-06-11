Jリーグ大好きR-1王者・お見送り芸人しんいちが、全国各地でサッカーを熱く応援している人や町・企業を訪ねて旅をする『サッカー応援するよ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～』。今回は、『ぺこぱのまるスポ』とコラボし、ぺこぱとともにJリーグ特別大会でクラブ5つ目のタイトルを狙うヴィッセル神戸を全力応援！ エース大迫勇也選手の“半端ない”プレー連発に大興奮の３人だったが…試合後の大迫選手のインタビューでしんいち撃沈！？

【TVer】シュウペイのお友達！ “よっち”ことヴィッセル神戸の武藤嘉紀選手に直撃インタビュー。なぜか「すみません、うちの大迫が…」と、大迫勇也選手に代わって謝罪！？

しんいちとシュウペイ、松陰寺太勇の３人がやってきたのは、ヴィッセル神戸のホーム「ノエビアスタジアム神戸」。実はぺこぱはキャンプ地を取材するなど、ヴィッセル神戸とは浅からぬ縁があるそう。

一方しんいちは、いまや月間ベストゴールなどを選出するJリーグの「月間表彰選考委員」に任命されるほどJリーグとはズブズブの関係！？

今回はそんな3人で、Jリーグの秋春制移行に伴う特別大会「百年構想リーグ」で優勝を懸けたプレーオフに挑む、西地区首位のヴィッセル神戸の応援に駆けつけたのだ。

ヴィッセル神戸の注目は、やはりエースの大迫勇也選手。「大迫半端ないって」のフレーズでその名を知られる大迫選手は、試合の前半でフリーキックを決めると、後半にはシュウペイのお友達である武藤嘉紀選手の素早いスローインからボレーで得点！ これにはしんいちも、「俺ら、何年言ってます？ “大迫半端ねぇ”って」と、あ然。さらに大迫選手は、後半アディショナルタイムにも追加点を入れ、なんとハットトリックを達成！ この半端ない無双ぶりに、松陰寺も「日本代表入れた方がええんちゃう？」と驚がく。ただただ圧倒された３人だった。

そして試合後、３人はこの日も半端なかった大迫選手を直撃するが、なんだか落ち着かない様子で…。

そんなドキドキで始まったインタビューだったが、大迫選手はぺこぱのことは認識していたものの、実は大興奮で話しかけていたしんいちを知らなかったことが判明！

大汗をかいて恐縮しきりの大迫選手だったが、当のしんいちは大ショック。「多分やけど大迫選手のボケ」と強がりながらも、「僕、テレビに出始めてまだ2～3年やから…」と必死に言い訳するのだった。

この模様はしんいちの冠番組『サッカー応援するよ ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～』（ABCテレビ）6月７日放送回で紹介された。