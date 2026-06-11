えびちゅうの“末っ子”19歳美少女が降臨 人気コスプレイヤーの初水着グラビアも
アイドルグループ・私立恵比寿中学の仲村悠菜が、11日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）28号の新人発掘企画「YJブルーム」Vol.9に登場する。「えびちゅう」の末っ子、仲村のかわいすぎる表情は必見だ！
【写真】その笑顔は惚れてまう…！ えびちゅうの末っ子・仲村悠菜
SNS総フォロワー数80万人超を誇る、注目のコスプレイヤー・すずらが同誌初表紙に加え、巻頭7ページ＆特別付録グラビアクリアスタンドの大ボリューム掲載での登場だ。2025年10月の初掲載・初水着グラビアで大きな反響を呼び、その後も高い支持を集める中、早くも表紙を飾ることに。
「地元・北海道で撮影したい」という本人の夢を叶えるべく、今回は北海道でロケを実施。キタキツネのコスプレ姿や乗馬体験、大好きな海鮮丼を楽しむ姿など、北海道ならではのグラビア企画になっており、すずらの自然体な表情をたっぷり収録する。誰もが目を奪われるスタイルと、どこか儚さを感じさせる透明感。その両方を兼ね備えた、すずらさんの魅力がたっぷり詰まったグラビアは必見だ。
巻末グラビアは、サッカー審判員資格を持つ鈴原すずが、2年ぶりにグラビア界参上＆同誌初登場！ 新たに艶めかしさを帯びた彼女。20歳になった彼女が魅せる等身大の姿に、気持ちが高ぶること間違いなし！
【写真】その笑顔は惚れてまう…！ えびちゅうの末っ子・仲村悠菜
SNS総フォロワー数80万人超を誇る、注目のコスプレイヤー・すずらが同誌初表紙に加え、巻頭7ページ＆特別付録グラビアクリアスタンドの大ボリューム掲載での登場だ。2025年10月の初掲載・初水着グラビアで大きな反響を呼び、その後も高い支持を集める中、早くも表紙を飾ることに。
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