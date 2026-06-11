「えっ！」英雄メッシがアイスランド戦直後に遭遇した“まさかの人物”に仰天→熱い抱擁「僕が誰か分かる？って訊いてきたんだけど…」
アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが思いがけない人物と遭遇したようだ。驚きの表情をみせながら、久々の再会に熱いハグで応える様子が話題を呼んだ。
現地６月９日、アルゼンチン代表はワールドカップ前最後となるテストマッチをアイスランド代表と戦った（３対０で勝利）。その試合直後だ。両チームの選手たちが健闘を称え合ってハイタッチを交わすなか、メッシの元を訪れた長身の青年がいた。20歳のFWダニエル・グジョンセンである。かつてバルセロナやチェルシーで活躍したアタッカーで、アイスランドの国民的英雄であるエイドゥル・グジョンセンの三男だ。
最初は誰だか分からない様子のメッシだったが、ダニエルが耳元でなにかを囁くと「えっ！」と驚いてから満面の笑み。ふたりはがっちりと抱擁を交わし、その後も短い時間ながら談笑を続けた。
父エイドゥルはメッシより９つ上で、バルセロナ時代に両雄は2006年から10年まで共にプレー。黄金期を謳歌し、08―09シーズンにはジョゼップ・グアルディオラ監督率いるチームで歴史的な“６冠”を達成した。アルゼンチンのテレビ局『TyC Sports』によると、現在スウェーデンのマルメに籍を置くダニエルは９歳から12歳までバルセロナの下部組織に所属していたが、当時のメッシとは面識がなかったという。
ちなみにグジョンセン家は親子三代でアイスランド代表という超名家。ダニエルの祖父アルノールも代表選手で、現在はダニエルだけでなく長男スベイ・アロンがカバーゼ（イタリア）に、次男アンドリがブラックバーン（イングランド）に在籍し、いずれも代表招集歴がある。
『TyC Sports』は試合後のメッシのコメントを紹介。「彼が突然、『僕が誰か分かる？』と訊いてきたんだ。でも正直、最初は分からなかったね。その後、『グジョンセンの息子です』と言われてようやく思い出したんだ」と明かし、「父親と一緒に練習場に来ていた彼を見た記憶はあるけれど、その頃の彼は本当に幼かったからね。あんなに大きくなっていて本当に驚いたよ」と目を丸くした。
クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）とともに、前人未到となる６度目のワールドカップ出場を果たすメッシ。連覇がかかる今大会のアルゼンチンは、グループステージでアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシもびっくり！ かつての盟友の息子とピッチ上で“16年ぶりの再会”
現地６月９日、アルゼンチン代表はワールドカップ前最後となるテストマッチをアイスランド代表と戦った（３対０で勝利）。その試合直後だ。両チームの選手たちが健闘を称え合ってハイタッチを交わすなか、メッシの元を訪れた長身の青年がいた。20歳のFWダニエル・グジョンセンである。かつてバルセロナやチェルシーで活躍したアタッカーで、アイスランドの国民的英雄であるエイドゥル・グジョンセンの三男だ。
父エイドゥルはメッシより９つ上で、バルセロナ時代に両雄は2006年から10年まで共にプレー。黄金期を謳歌し、08―09シーズンにはジョゼップ・グアルディオラ監督率いるチームで歴史的な“６冠”を達成した。アルゼンチンのテレビ局『TyC Sports』によると、現在スウェーデンのマルメに籍を置くダニエルは９歳から12歳までバルセロナの下部組織に所属していたが、当時のメッシとは面識がなかったという。
ちなみにグジョンセン家は親子三代でアイスランド代表という超名家。ダニエルの祖父アルノールも代表選手で、現在はダニエルだけでなく長男スベイ・アロンがカバーゼ（イタリア）に、次男アンドリがブラックバーン（イングランド）に在籍し、いずれも代表招集歴がある。
『TyC Sports』は試合後のメッシのコメントを紹介。「彼が突然、『僕が誰か分かる？』と訊いてきたんだ。でも正直、最初は分からなかったね。その後、『グジョンセンの息子です』と言われてようやく思い出したんだ」と明かし、「父親と一緒に練習場に来ていた彼を見た記憶はあるけれど、その頃の彼は本当に幼かったからね。あんなに大きくなっていて本当に驚いたよ」と目を丸くした。
クリスティアーノ・ロナウド（ポルトガル）とともに、前人未到となる６度目のワールドカップ出場を果たすメッシ。連覇がかかる今大会のアルゼンチンは、グループステージでアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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