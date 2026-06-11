「ソフトバンク６−２阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）

スカッと快音を奏でて、３球団競合ドラ１の意地を見せた。阪神・立石正広内野手（創価大）は復調気配を示す４戦連続安打をマーク。昨季の日本シリーズ覇者へ真っ向からぶつかった。連夜の快打で存在感を放っている。

「着実にやりたいことができる打席がちょっとずつ増えている」

２点リードの三回先頭だ。追加点が欲しい場面で、打席が巡った。またもや立石らしく早仕掛けが奏功する。２球目、ファーストストライクの直球を力強く引っ張った。「ファウルとかならずに１球で仕留められたので良かったと思います」。打球は三塁手・栗原の頭上を越え、左翼線へ転々と転がった。その間に二塁を陥れた。塁上で手をたたき、両手を上げて、喜びを表現した。

アウェーでこそ輝くのが背番号９だ。この日を含めて、ビジター成績は３２打数１３安打で打率・４０６と好成績を維持している。半面、ホーム成績は３８打数４安打で打率・１０５だが、この男ならその壁も乗り越えてくれるだろうと期待感を抱かせる。

ただ先発・松本晴の前に二度、空振り三振に倒れた。それでも「失敗もありますけど、内容がないことが減っているので」と前向きだ。七回２死は藤川監督退場の直後の打席で三直に倒れた。時間がかかったリプレー検証など、難しい場面となったが「なんとか出塁したかった。でも振れていたのはよかった」と闘志をみなぎらせていた。

華麗な美技も披露。六回１死一塁で海野の打球は高くバウンドしたが、うまく合わせて捕球し、ジャンピングスローで三ゴロとした。「右バッターだったので来る予感があった。準備できていたと思います」と手応えをにじませた。

昨季、日本シリーズの再戦となった今回の３連戦。２夜連続の悪夢も視線は次戦へ向いていた。「毎日全力を出そうと思っているだけなので」。勝利に飢えた男は目の前の一打席へ心血を注いでいく。