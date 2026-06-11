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海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにサルゴリラをお迎えし、あの破天荒芸人がニッチな好物を極める「くっきー！の名店のアスパラガス料理が食べたい！」と、いよいよ3度目の登山に挑む「おじさん登山部プロジェクト」をテーマにお届けする。

「くっきー！の名店のアスパラガス料理が食べたい」は、野性爆弾のくっきー！が好物の「アスパラガス」をひたすら堪能するグルメ企画。これまでに「ごぼう」「タルタルソース」といずれも超ニッチな好物を極めてきたくっきー！は、今が食べごろの「アスパラガス」も大好き。そこで、笑い飯・西田がナビゲーターを務め、アスパラガスを使った料理が自慢の大阪の名店にくっきー！をご案内！ 絶品のアスパラガス料理を楽しむほか、名店がくっきー！のために腕を振るう特別なアスパラグルメ“くっきー！スペシャル”を味わう。

1軒目は、土佐堀にある、和風だしとイタリアンを融合させた料理が評判のお店。毎朝仕込むカツオと昆布の一番だしを使い、素材の味をいかした創作イタリアンはどれも絶品という。そんなこちらでいただくのは、アスパラガスを「ミラノ風」に仕上げたシンプルなメニュー。軽く焼いたアスパラガスに、とろとろの“アレ”を絡める至福の一品に「食感絶妙！」「これ、米にかけたい！」とくっきー！は大興奮で…。“くっきー！スペシャル”にはパスタが登場。皿の底から現れた「めちゃめちゃアスパラ！」なサプライズがくっきー！を悶絶させる!?

2軒目は、天神橋筋にある中華レストラン。旬の食材にこだわった創作中華が自慢で、看板料理はインパクト抜群の真っ黒いシュウマイと、遊び心あるメニューも楽しい人気店だ。さて、こちらの“くっきー！スペシャル”はこの季節にピッタリのひんやり麺。あふれる清涼感に「桜散る中を女子高生がチャリンコで走ってるみたいなさわやかさ！」とくっきー！も感動！

3軒目は、南森町の焼き鳥のお店へ。焼き鳥のコース1本で勝負するこちらは、ミシュランガイドのビブグルマンにも掲載された名店で、なんとメディア初登場！ 前菜の「茶碗蒸し」が自慢のアスパラメニューだというのだが…。「茶碗蒸しの概念、超えてきよった！」とくっきー！を仰天させた斬新メニューを紹介するほか、スタジオのやすともらも思わず前のめりになった究極のアスパラグルメがくっきー！を虜に!?

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。

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