『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』史上初の二拠点開催 モナキら音楽LIVE＆『ニカゲーム』番組イベントなど発表
『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』が、7月18日〜8月23日の計37日間（※一部エリアは8月16日まで）にわたり、開催することが決定した。
【写真】とっても楽しそう！笑顔のケムリ＆猪俣周杜＆二階堂高嗣
今回はおなじみの会場である六本木エリアに加えて、今年開業した東京・有明の複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」も新たな舞台に据え、史上初となる二拠点開催を実施。人気アーティストのライブや番組コラボイベントをはじめ、より一層パワーアップした催しを各会場で多数展開する。
これまでも毎回アーティストライブが繰り広げられてきた「六本木ヒルズアリーナ特設ステージ」では7月18日〜8月16日、アーティストが日替わりで登場する『SUMMER FES 音楽LIVE』が開催される。今年はモナキを皮切りに、HKT48、SUPER★DRAGON、BUDDiiS、WATWING、BALLISTIK BOYZ、きゅるりんってしてみて、私立恵比寿中学、Juice=Juiceらが参戦する。
また、7月20日〜23日および28日には、スペシャルステージ『ドリームエンタ Summer Special 正面突破！もあすた真夏の5DAYSチャレンジ』も実施。オーディションドキュメンタリー番組『ゴールデンドリーム』で独占密着し、誕生したアイドルグループ「MORE STAR」が、サマフェスで武者修行する。KAWAII LAB.の先輩アイドル・櫻井優衣、早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）、SWEET STEADYをゲストに迎えながら、灼熱の六本木ヒルズアリーナで5DAYSライブを開催する。
「EXシアター六本木」では8月7日〜9日の3日間にわたり、『ニカゲーム』の番組イベントを再び開催することも決定。『ニカゲーム』は二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が教育デスゲームに挑戦するバラエティー番組。今回のイベントでは、二階堂＆ケムリ＆猪俣が全公演に出演し、会場の皆さんとの掛け合いを繰り広げながら、ゲームに挑む。なお、チケット購入に関する情報や、公演スケジュールの詳細などについては決まり次第、サマフェス公式サイトにて随時告知される。
さらに、六本木エリアには今年も「ドラえもん」が登場するほか、『クレヨンしんちゃん』の世界観を楽しめるアトラクションも開催。六本木ヒルズ内の毛利庭園では今年も、『サントリー生ビールサマフェスビアガーデン 六本木』も開かれる。
一方東京ドリームパークでは、今年で10年目を迎える『六本木アイドルフェスティバル』とコラボ。7月18日〜24日は前夜祭、27日〜29日は後夜祭と銘打ち、『六本木アイドルフェスティバル2026』に出演するアイドルの中から1日1組ずつ日替わりでワンマンライブを行う（※出演アイドルは後日発表）。
また、LDHの次世代を担うアーティストたちが集結する大型イベント『LDH DREAM PARK 2026 〜RISE OF THE CHALLENGERS〜 presented by LDH PERFECT YEAR 2026』の開催期間にあわせ、来場者が楽しめる特別企画を予定している。
【写真】とっても楽しそう！笑顔のケムリ＆猪俣周杜＆二階堂高嗣
今回はおなじみの会場である六本木エリアに加えて、今年開業した東京・有明の複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」も新たな舞台に据え、史上初となる二拠点開催を実施。人気アーティストのライブや番組コラボイベントをはじめ、より一層パワーアップした催しを各会場で多数展開する。
また、7月20日〜23日および28日には、スペシャルステージ『ドリームエンタ Summer Special 正面突破！もあすた真夏の5DAYSチャレンジ』も実施。オーディションドキュメンタリー番組『ゴールデンドリーム』で独占密着し、誕生したアイドルグループ「MORE STAR」が、サマフェスで武者修行する。KAWAII LAB.の先輩アイドル・櫻井優衣、早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）、SWEET STEADYをゲストに迎えながら、灼熱の六本木ヒルズアリーナで5DAYSライブを開催する。
「EXシアター六本木」では8月7日〜9日の3日間にわたり、『ニカゲーム』の番組イベントを再び開催することも決定。『ニカゲーム』は二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が教育デスゲームに挑戦するバラエティー番組。今回のイベントでは、二階堂＆ケムリ＆猪俣が全公演に出演し、会場の皆さんとの掛け合いを繰り広げながら、ゲームに挑む。なお、チケット購入に関する情報や、公演スケジュールの詳細などについては決まり次第、サマフェス公式サイトにて随時告知される。
さらに、六本木エリアには今年も「ドラえもん」が登場するほか、『クレヨンしんちゃん』の世界観を楽しめるアトラクションも開催。六本木ヒルズ内の毛利庭園では今年も、『サントリー生ビールサマフェスビアガーデン 六本木』も開かれる。
一方東京ドリームパークでは、今年で10年目を迎える『六本木アイドルフェスティバル』とコラボ。7月18日〜24日は前夜祭、27日〜29日は後夜祭と銘打ち、『六本木アイドルフェスティバル2026』に出演するアイドルの中から1日1組ずつ日替わりでワンマンライブを行う（※出演アイドルは後日発表）。
また、LDHの次世代を担うアーティストたちが集結する大型イベント『LDH DREAM PARK 2026 〜RISE OF THE CHALLENGERS〜 presented by LDH PERFECT YEAR 2026』の開催期間にあわせ、来場者が楽しめる特別企画を予定している。