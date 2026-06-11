Snow Man目黒蓮「ネピア」新CM出演、事務所後輩が学生時代役に “おばあちゃん子”幼少期エピソードも明かす
【モデルプレス＝2026/06/11】「ネピア ティシュ」「ネピア トイレットロール」の新TVCM「ネピア営業目黒くん 家族を想う篇」が、父の日である6月21日より放映される。
【写真】目黒蓮、スーツ姿で“家族”と団らん
新TVCMは、2025年SNSで大きな話題になった、ネピア営業・目黒からの母への感謝を描くCMに続く最新作となっている。今回描いたのは、父への感謝。「家族を想う、気持ちのそばに」というメッセージとともに、お互い不器用ながらも温かい家族の絆と、誰かを想う気持ちの尊さを描き出している。
ネピア営業・目黒は、仕事が終わって久しぶりに実家に帰っている途中で、同じく帰宅途中の父と偶然再会。歩く父の背中を見て、かつての父を思い返す。なんで朝あんなにうるさいのか。なんで同じことで怒られるのか。なんでいつも疲れているのか。かつて理解できなかった父の行動を思い出しながら、「でも、働いてみてわかった」と、社会人として働く自分と重ねあわせる。
これらの回想シーンでは、学生時代の目黒役として、事務所の後輩である宮岡大愛が出演。大人になっても朝は辛いし、仕事は会社の中だけで完結するものではない、誰かのために頑張らなければならない日がある。昔自分が冷ややかにみていた父の姿は、家族のために頑張って働いていたからこその行動だったのだと気づく。
そのまま歩きながらくしゃみをする父に、目黒はそっとポケットティシュを差し出す。目黒が父にかけた「すごいよね」という言葉には、これまで父の努力に気づかなかったことへの恥じらいと、感謝、そして尊敬の念が込められている。
撮影合間のインタビューで、家族への気持ちの変化を聞かれた目黒は、最近祖母と会ったときのエピソードを披露。「自分が小さい頃、おばあちゃんがいろいろやってくれていたので、“おばあちゃん子”で」と思い返し、久しぶりに会って「改めて小さいときにいろいろなことを助けてもらっていたな」と思い出したそう。さらにサッカーの練習にも付き合ってくれていたといい「おばあちゃんがサッカーボールの上に乗ってしまって、そのまま転けて骨折してしまったりとかしていて（笑）」と明かし「でもそれくらいの気持ちで自分たちと遊んでくれていて、そんなおばあちゃんはかっこいいなと思います」と笑顔で話した。（modelpress編集部）
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【写真】目黒蓮、スーツ姿で“家族”と団らん
◆目黒蓮「ネピア」新CMテーマは父への感謝
新TVCMは、2025年SNSで大きな話題になった、ネピア営業・目黒からの母への感謝を描くCMに続く最新作となっている。今回描いたのは、父への感謝。「家族を想う、気持ちのそばに」というメッセージとともに、お互い不器用ながらも温かい家族の絆と、誰かを想う気持ちの尊さを描き出している。
◆「ネピア営業目黒くん 家族を想う篇」ストーリー
ネピア営業・目黒は、仕事が終わって久しぶりに実家に帰っている途中で、同じく帰宅途中の父と偶然再会。歩く父の背中を見て、かつての父を思い返す。なんで朝あんなにうるさいのか。なんで同じことで怒られるのか。なんでいつも疲れているのか。かつて理解できなかった父の行動を思い出しながら、「でも、働いてみてわかった」と、社会人として働く自分と重ねあわせる。
これらの回想シーンでは、学生時代の目黒役として、事務所の後輩である宮岡大愛が出演。大人になっても朝は辛いし、仕事は会社の中だけで完結するものではない、誰かのために頑張らなければならない日がある。昔自分が冷ややかにみていた父の姿は、家族のために頑張って働いていたからこその行動だったのだと気づく。
そのまま歩きながらくしゃみをする父に、目黒はそっとポケットティシュを差し出す。目黒が父にかけた「すごいよね」という言葉には、これまで父の努力に気づかなかったことへの恥じらいと、感謝、そして尊敬の念が込められている。
◆目黒蓮“おばあちゃん子”エピソード披露
撮影合間のインタビューで、家族への気持ちの変化を聞かれた目黒は、最近祖母と会ったときのエピソードを披露。「自分が小さい頃、おばあちゃんがいろいろやってくれていたので、“おばあちゃん子”で」と思い返し、久しぶりに会って「改めて小さいときにいろいろなことを助けてもらっていたな」と思い出したそう。さらにサッカーの練習にも付き合ってくれていたといい「おばあちゃんがサッカーボールの上に乗ってしまって、そのまま転けて骨折してしまったりとかしていて（笑）」と明かし「でもそれくらいの気持ちで自分たちと遊んでくれていて、そんなおばあちゃんはかっこいいなと思います」と笑顔で話した。（modelpress編集部）
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